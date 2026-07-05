Iranienii au cerut uciderea lui Donald Trump la funeraliile lui Ali Khamenei din Teheran

1 minut de citit Publicat la 18:13 05 Iul 2026 Modificat la 18:13 05 Iul 2026

Foto: Profimedia Images

Un participant la funeraliile de stat ale ayatollahului Ali Khamenei, care au loc în Iran în aceste zile, a cerut uciderea lui Donald Trump ca răzbunare pentru asasinarea defunctului ayatollah, relatează Euronews. Participanții din mulțime au scandat și ei pentru asasinarea președintelui american.

Mohammed Rasouli, un poet iranian cunoscut pentru faptul că susține cu înfocare regimul iranian de dictatură religioasă, a îndemnat în discursul său funerar pentru Ali Khamenei la uciderea lui Donald Trump.

„De ce nu ar trebui să-l omorâm noi pe cel care l-a ucis pe imamul meu și pe liderul meu? Ar fi o rușine pentru noi dacă nu i-am ucide călăul”, a spus poetul iranian.

Iranienii adunați să participe la funeraliile lui Khamenei au venit și ei cu bannere și postere pe care erau scrise mesaje care instigau la asasinarea lui Trump și Netanyahu.

În timpul discursului său din fața mulțimii, Rasouli i-a îndemnat pe participanți și să strige „Moarte Americii”, „Moarte Israelului” și „Uciderea lui Trump e datoria noastră”.

Discursul său a fost primit cu aplauze. După, i-a întrebat pe cei prezenți: „De ce este cel mai josnic om încă în viață?”.

Trump declara în luna ianuarie că dăduse „instrucțiuni ferme” ca Iranul să fie „ras de pe fața Pământului”, dacă regimul ar fi încercat vreo să-l asasineze.

Conform relatărilor din presa internațională, mulțimea adunată în a doua zi de funeralii pentru Ali Khamenei a fost mai mare decât cea din ziua precedentă.

Un steag roșu inscripționat cu fraza „O, răzbunători ai lui Hussein” a fost ridicat deasupra domului Mosalla din Teheran în timpul evenimentului.

Steagul semnifică dorința de răzbunare pentru uciderea lui Hussein ibn Ali, al treilea imam al islamului șiit, pe care iranienii îl asociază cu martiriul religios.