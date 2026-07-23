Prețurile petrolului au atins cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni, după atacurile asupra petrolierelor din Marea Roșie

Cotația petrolului Brent a crescut cu 2,3%. Foto: Profimedia Images

Prețurile petrolului au urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni, din cauza escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Atacurile lansate de rebelii houthi asupra petrolierelor din Marea Roșie și noile lovituri ale Statelor Unite asupra Iranului amplifică temerile privind perturbarea livrărilor de țiței, potrivit Reuters.

Cotația petrolului Brent a crescut cu 2,3%, până la 96,27 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel înregistrat din 8 iunie. Și petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 1,9%, ajungând la 88,48 dolari pe baril, după un avans de 3% în ședința precedentă.

Prețurile petrolului rămân la cel mai ridicat nivel și din cauza perturbărilor simultane atât la Bab el-Mandeb, cât și la Strâmtoarea Ormuz, a declarat Priyanka Sachdeva, analist senior de piață la Phillip Nova.

Între timp, Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat că un petrolier a luat foc în urma unei explozii în timp ce încerca să urmeze un traseu pe care autoritățile iraniene îl consideră minat, la sud de Strâmtoarea Hormuz. Potrivit acestora, alte două petroliere s-au întors din drum.

Într-un comunicat, Gărzile Revoluționare au declarat că Strâmtoarea Ormuz se află sub controlul lor și este „complet închisă” în timp ce acțiunile SUA continuă în regiune, avertizând că niciunui petrolier nu i se va permite să intre sau să iasă fără o coordonare cu Iranul.

În același timp, rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au deschis un nou front de tensiune, amenințând că vor ataca navele care transportă petrol saudit prin strâmtoarea Bab el-Mandeb. Aceștia anunță și instituirea unei blocade navale împotriva Arabiei Saudite.

Blocada navală impusă Arabiei Saudite de rebelii houthi la Marea Roșie amenință să perturbe aprovizionarea globală cu energie dincolo de Golf, în timp ce purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare din Iran a avertizat, de asemenea, companiile de transport maritim că ruta sudică a Strâmtorii Ormuz este minată, într-o postare pe X.