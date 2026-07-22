Marea câștigătoare a războiului din Iran: compania petrolieră de stat din Norvegia. Equinor și-a dublat profiturile

Prețul petrolului Brent a urcat miercuri până la 95 de dolari pe baril. Foto: Profimedia Images

Compania petrolieră de stat din Norvegia a înregistrat un profit aproape dublu în perioada aprilie-iunie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Suma de 11,5 miliarde de dolari a depășit inclusiv estimările analiștilor. Equinor a profitat atât de pe urma deciziei de a majora producția de petrol și gaze după blocarea Strâmtorii Ormuz, cât și de majorarea prețului petrolului Brent, relatează The Guardian.

Equinor a avut numai de câștigat de pe urma deciziei de a majora producția de petrol și gaze, imediat după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Compania norvegiană a acoperit astfel gaura din piață după ce transportul prin Srâmtoarea Ormuz a fost blocat.

Compania norvegiană a beneficiat și de pe urma creșterii prețurilor la petrol. Temerile privind o scădere drastică a aprovizionării globale au făcut ca prețul petrolului Brent să varieze între 75 și peste 100 de dolari pe baril în perioada aprilie-iunie a acestui an. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut, prețul s-a situat aproximativ între 60 și 70 de dolari pe baril.

Profit uriaș

Deși prețurile la petrol au scăzut după ce SUA și Iran au semnat un memorandum care includea o încetare a focului și deschiderea Strâmtorii Ormuz, au început să crească din nouă după reluarea bombardamentelor. Prețul petrolului Brent a urcat miercuri până la 95 de dolari pe baril, înainte să scadă ușor la 94 de dolari, în creștere cu 3% într-o singură zi.

„Producția puternică din al doilea trimestru ne-a permis să valorificăm prețurile mai mari, contribuind la un flux de numerar solid și la rezultate financiare puternice.

Furnizarea energiei este importantă într-o lume instabilă, marcată de tensiuni geopolitice sporite. Rolul nostru este să furnizăm energie în siguranță și eficient, în fiecare zi”, a spus președintele și directorul executiv al Equinor, Anders Opedal.

Creșterea producției și prețurile mai ridicate ale energiei au dus la dublarea profitului ajustat al Equinor, de la 6,5 miliarde de dolari în perioada aprilie-iunie a anului trecut. Compania a depășit și estimările analiștilor, care anticipau un profit de 11,37 miliarde de dolari.

Rebelii Houthi blochează o altă rută-cheie

De asemenea, rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, care controlează coasta de la intrarea în Marea Roșie, au anunțat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite.

Țara s-a bazat pe o conductă către Marea Roșie pentru a transporta milioane de barili de petrol către piețele internaționale, în condițiile în care ruta prin Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată.

Anunțul a dus la noi creșteri ale prețurilor energiei.

„Petrolul Brent a urcat din nou rapid, ajungând să fie tranzacționat în jurul valorii de 93 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni. Riscurile pentru aprovizionare cresc din nou, blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz rămânând un punct critic, în timp ce petrolierele sunt blocate în interiorul și în apropierea acestei căi maritime, iar riscurile pentru alte rute de transport al petrolului se intensifică”, a declarat Susannah Streeter, strateg-șef pentru investiții la platforma de investiții Wealth Club.

Prețul petrolului a crescut, din nou, miercuri, după ce SUA și-au continuat atacurile asupra Iranului pentru a 11-a noapte consecutivă. Bombardamentele au redus speranțele că eforturile diplomatice ar putea salva armistițiul temporar.