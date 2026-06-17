"Iranul poate închide Strâmtoarea Hormuz după bunul plac de acum înainte. Mai tare ca arma nucleară". Avertismentul serviciilor SUA

5 minute de citit Publicat la 08:00 17 Iun 2026 Modificat la 08:31 17 Iun 2026

Iranul a dovedit, în urma războiului, că are capacitatea de a închide Strâmtoarea Ormuz. Foto: Getty Images

Agențiile de spionaj din SUA estimează că Iranul poate bloca efectiv accesul la Strâmtoarea Ormuz ori de câte ori dorește, iar regimul de la Teheran a dobândit, ca urmare a războiului, capacitatea de a afecta economia globală, relatează CNN, care citează trei surse familiarizate cu concluziile analizei specialiștilor american în informații.

Dincolo de acordul-cadru care urmează să fie semnat vineri pentru redeschiderea strâmtorii și care prefațează eventualele negocieri nucleare, Iranul a demonstrat în timpul conflictului că poate bloca accesul prin calea navigabilă.

Acest lucru s-ar putea repeta în viitor, avertizează serviciile americane.

„Practic, SUA au oferit Iranului controlul de facto asupra strâmtorii. E o armă mai puternică decât orice bombă nucleară”, a declarat pentru CNN una dintre sursele citate.

Războiul declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie a schimbat fundamental modul în care Teheranul ia în calcul utilizarea unor astfel de tactici.

Iranul a învățat, de asemenea, că poate folosi atacurile țintite asupra infrastructurii energetice a statelor din Golf ca tactică asimetrică, după ce a recurs la astfel de tiruri cu efect semnificativ în timpul fazei active a războiului, a declarat o a doua sursă CNN.

Statele Unite au fost nevoite să negocieze intens cu Iranul pentru redeschiderea completă a strâmtorii, ceea ce subliniază că regimul de la Teheran dispune încă de pârghii considerabile.

CNN precizează că a solicitat comentarii din partea Casei Albe și a Biroului Directorului Serviciilor Naționale de Informații în legătură cu evaluarea referitoare la Iran.

Ce ar urma să facă SUA dacă Iranul închide iar Strâmtoarea Ormuz

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru CNN că Iranul nu va putea beneficia de „niciun avantaj” al acordului-cadru dacă strâmtoarea nu rămâne deschisă și dacă nu respectă celelalte puncte convenite.

Oficialul nu a detaliat natura acestor avantaje, însă a explicat că SUA își vor reduce blocada proporțional cu restabilirea traficului prin strâmtoare de către Iran.

„Dacă Iranul își respectă angajamentele, urmează relaxarea măsurilor, iar influența americană rămâne intactă pe tot parcursul procesului”, a adăugat el.

O altă sursă familiarizată cu acordul a recunoscut că Iranul a încercat să perturbe libera circulație a transporturilor de mărfuri energetice prin strâmtoare, dar și-a atras cu această ocazie adversitatea Chinei și a statelor din Golf.

„Iranul plătește un preț atunci când face acest lucru”, a afirmat sursa CNN, insistând că orice nouă tentativă de închidere efectivă a strâmtorii ar avea și consecințe nefaste pentru Iran.

Incertitudinile privind conținutul acordului și alte riscuri vor avea ca efect menținerea unui trafic slab timp de săptămâni sau chiar luni prin acest punct strategic, potrivit oficialilor și experților din industria maritimă.

Iranul a rămas bine înarmat, în ciuda războiului

În sprijinul ideii că poate continua să utilizeze strâmtoarea ca mijloc de presiune, Iranul se bazează pe faptul că încă deține un arsenal semnificativ, compus din rachete, drone și sute de ambarcațiuni rapide de mici dimensiuni care continuă să hărțuiască navele comerciale și care pot fi folosite pentru amplasarea de mine marine.

Iranul și-a refăcut, de asemenea, baza industrială militară mai rapid decât anticipaseră SUA și a reluat producția de drone, potrivit unor informații relatate anterior de CNN.

Au existat discuții privind posibilitatea ca aliații SUA să asigure într-o anumită măsură securitatea strâmtorii după redeschidere.

Însă nu este clar, momentan, cum ar funcționa un astfel de mecanism.

Deși cele două părți par să fi ajuns la un acord care ar permite redeschiderea strâmtorii și încheierea războiului, mai multe surse afirmă că Iranul a pregătit o „opțiune nucleară” pentru cazul în care negocierile cu SUA eșuează.

În acest scenariu de ultimă instanță, Teheranul i-ar presa pe rebelii Houthi din Yemen, care sunt principalul aliat regional al republicii islamice, să închidă Strâmtoarea Bab-el-Mandeb, care leagă Marea Roșie de Oceanul Indian.

Și această strâmtoare reprezintă un punct critic al comerțului mondial.

O eroare de calcul care a încurajat Iranul

Înainte de război, Iranul amenințase de multă vreme că va închide strâmtoarea în eventualitatea atacului unor adversari precum inclusiv SUA și Israel.

Totuși, până la actualul conflict, Teheranul nu-și demonstrase capacitatea de a-și pune în practică amenințarea.

Mai multe surse au confirmat că administrația Trump a subestimat determinarea Iranului de a închide Ormuz, considerând că o astfel de măsură ar afecta mai mult republica islamică decât Statele Unite.

Această evaluare a fost influențată și comportamentul Iranului din trecutul recent, regimul de la Teheran fiind mai degrabă reținut în reacții după loviturile SUA cu bombe de mare putere asupra instalațiilor nucleare iraniene, efectuate în vara lui 2025.

Unii oficiali ai administrației Trump erau, de asemenea, convinși că Beijingul își va folosi influența asupra Teheranului pentru a împiedica închiderea efectivă a strâmtorii.

În consecință, Trump și guvernul său au ales să prioritizeze atacurile asupra obiectivelor militare iraniene, în loc să aloce resurse pentru a descuraja blocarea Strâmtorii Ormuz.

La doar câteva zile de la izbucnirea conflictului, a devenit clar că această evaluare a fost greșită.

„Pierderea controlului asupra strâmtorii va fi cunoscută drept cea mai mare gafă a acestei epoci, deoarece este o carte pe care SUA nu o pot contracara fără o escaladare totală. Acum nu mai există nicio modalitate de a redeschide strâmtoarea fără desfășurarea unei forțe masive”, a declarat o a patra sursă implicată în planificarea militară.

Oficialii de la Washington consideră în prezent că Iranul a decis să închidă strâmtoarea ca reacție la declarația timpurie a lui Trump, potrivit căreia scopul războiului este răsturnarea regimului iranian.

Această declarație a fost percepută la Teheran drept o amenințare existențială.

O pârghie de influență semnificativă

Toate sursele consultate de CNN afirmă că Iranul își calibrează atent acțiunile, iar în prezent nu este clar în ce măsură acordul-cadru ce urmează să fie semnat la Geneva va modifica situația.

Cu reputația dovedită a capacității de a închide Ormuz, regimul de la Teheran știe, de asemenea, că poate determina rebelii Houthi să blocheze Strâmtoarea Bab-el-Mandeb.

Este, de asemenea, conștient că o asemenea măsură radicală ar compromite procesul diplomatic și negocierile nucleare aflate în pregătire.

Închiderea simultană a Strâmtorii Bab-el-Mandeb și a Strâmtorii Ormuz ar provoca un șoc major economiei mondiale, a anticipat una din sursele CNN.

O altă sursă familiarizată cu evaluările recente ale serviciilor americane a remarcat că rebelii Houthi nu au reluat atacurile pe scară largă împotriva navelor americane sau europene, însă au comunicat că navele sub pavilion israelian sau care servesc intereselor israeliene rămân ținte legitime.

Extinderea listei de ținte dincolo de navele israeliene ar reprezenta o escaladare serioasă.

Ea rămâne o opțiune pe care Teheranul ar putea să o folosească dacă negocierile eșuează și dacă Statele Unite reiau operațiunile militare pe scară largă, scenariu pe care Donald Trump s-a arătat, în ultima vreme, destul de reticent să îl urmeze.