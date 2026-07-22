Marco Rubio spune că SUA sunt gata să negocieze încheierea războiului cu Iranul, dar că Teheranul "nu este serios"

Marco Rubio spune că SUA sunt gata să negocieze încheierea războiului cu Iranul, dar că Teheranul "nu este serios". FOTO: Getty Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că Statele Unite sunt în continuare dispuse să negocieze încheierea crizei iraniene, dar a acuzat Teheranul că nu tratează cu seriozitate discuțiile. Conflictul, aflat în plină extindere, afectează două dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel mondial, scrie Reuters.

Rubio a făcut declarațiile la Manila, în timpul unei reuniuni a miniștrilor de Externe din Asia de Sud-Est. Cu o zi înainte, trei petroliere care transportau țiței saudit către Asia și-au schimbat direcția în Marea Roșie, aparent ca răspuns la amenințările rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran.

Rebelii houthi, care controlează litoralul Yemenului de la intrarea în Marea Roșie, au anunțat luni instituirea unei blocade navale împotriva Arabiei Saudite. Măsura ar putea deschide un nou front în războiul care a provocat moartea a mii de oameni în regiunea Golfului, după declanșarea sa, la 28 februarie, prin atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului.

În condițiile în care Iranul amenință deja transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, principala cale de ieșire din Golf, Marea Roșie a devenit ruta alternativă folosită pentru exportul a milioane de barili de petrol saudit pe zi.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat luni pentru Reuters că Teheranul a primit din partea mediatorilor o propunere privind un armistițiu de zece zile. Inițiativa urmărește salvarea acordului interimar de încetare a focului semnat de Statele Unite și Iran în luna iunie, care înlocuise un armistițiu anterior, încheiat în aprilie.

Un alt semn că eforturile diplomatice continuă este vizita ministrului iranian de Interne, Eskandar Momeni, în Pakistan, țară care joacă rolul de mediator. Oficialul iranian a cerut Islamabadului să își continue demersurile.

Marco Rubio a afirmat că Washingtonul rămâne "întotdeauna angajat în diplomație", dar și-a exprimat îndoiala că Teheranul ar avea aceeași atitudine față de negocieri. "Problema cu care ne confruntăm acum este că ei nu sunt serioși în privința discuțiilor. Dacă ei sunt serioși, și noi suntem. Dacă nu sunt, atunci vom face ceea ce este necesar pentru a ne proteja interesele, dar și interesele aliaților noștri", a declarat Rubio la Manila.

El a subliniat că Iranului nu trebuie să i se permită să controleze Strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, o asemenea situație ar crea un precedent periculos pentru întreaga lume, inclusiv pentru țările din Asia de Sud-Est, dintre care multe au dispute teritoriale cu Beijingul în Marea Chinei de Sud.

"Dacă vom crea în Orientul Mijlociu un precedent prin care un stat poate decide că va controla o cale navigabilă internațională, va percepe o taxă, iar dacă nu plătești îți va arunca navele în aer, atunci vom crea un precedent foarte periculos, care se va repeta și în alte regiuni ale lumii, inclusiv aici", a avertizat Marco Rubio.

Statele Unite au atacat Iranul pentru a 11-a noapte consecutiv

În lipsa unui progres diplomatic, armata americană a bombardat marți, pentru a 11-a noapte consecutiv, mai multe ținte de pe teritoriul Iranului.

Locuitorii Teheranului au relatat că au auzit explozii în primele ore ale zilei de miercuri, când Iranul și-a activat sistemele de apărare antiaeriană deasupra capitalei, potrivit agenției semioficiale Fars.

Trei obiective din provincia iraniană Bushehr, unde se află singura centrală nucleară a țării, au fost lovite miercuri dimineață de atacurile americane, a declarat un oficial pentru agenția de stat IRNA. Printre ținte s-ar fi aflat și o instalație electrică din apropierea centralei.

Armata iraniană a anunțat că a atacat miercuri dimineață, cu drone, obiective militare americane din Kuweit, Iordania și Bahrain.

Potrivit armatei iraniene, au fost lovite clădiri de cazare și depozite de echipamente de la baza aeriană Al Azraq din Iordania. Ulterior, drone kamikaze de tip Arash ar fi atacat depozite de echipamente și hangare pentru întreținerea aeronavelor de la baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain.

Președintele american Donald Trump a confirmat că 18 militari americani au fost uciși de la începutul războiului. Patru dintre aceștia și-au pierdut viața în ultimele zile, în atacuri iraniene asupra unor baze militare americane din Iordania și Irak.

Prețul petrolului a continuat să crească

Cotațiile petrolului au crescut din nou miercuri, pe piețele asiatice, după un avans de peste 2% înregistrat marți, în urma amenințărilor lansate de rebelii houthi.

Petrolul Brent se tranzacționa la peste 91 de dolari pe baril, iar prețul benzinei în Statele Unite a revenit la peste patru dolari pe galon.

Amenințări la "Poarta Lacrimilor"

Într-o scrisoare adresată companiilor de transport maritim, rebelii houthi au amenințat marți că vor ataca orice navă care încarcă sau descarcă petrol saudit.

Donald Trump a declarat că rebelii nu au închis încă strâmtoarea Bab el-Mandeb, cunoscută și sub denumirea de "Poarta Lacrimilor", care asigură accesul în Marea Roșie. Liderul american i-a amenințat pe houthi că Statele Unite vor interveni dacă vor bloca această rută.

”Până acum nu s-a întâmplat. Dacă se va întâmpla așa ceva, ne vom ocupa de situație”, a declarat Trump.

Trei petroliere încărcate cu țiței saudit destinat Chinei și Indiei au întors marți în Marea Roșie și s-au îndreptat către Canalul Suez, în loc să continue călătoria pe lângă litoralul Yemenului, la intrarea în mare.

Trump amenință cu noi atacuri asupra siturilor nucleare iraniene

Donald Trump și-a reluat marți amenințările privind un nou atac, "destul de curând”, asupra siturilor nucleare iraniene de la Natanz.

Președintele american afirmase că obiectivul, construit într-o regiune muntoasă, fusese "complet distrus" în iunie 2025, când armata Statelor Unite a bombardat instalația. Iranul a promis că va riposta în cazul unui nou atac.

Un reprezentant al Ministerului iranian al Sănătății a anunțat că 50 de civili au fost uciși, iar alți 500 au fost răniți în recentele atacuri americane asupra Iranului.