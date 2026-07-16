Reuters: Iranul le-a cerut rebelilor Houthi să blocheze Marea Roșie, dacă SUA atacă infrastructura energetică

Rachete și drone au fost poziționate în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie / foto: Getty Images

Iranul le-a cerut rebelilor Houthi din Yemen să fie pregătiți să blocheze accesul în Marea Roșie, dacă Statele Unite vor lovi infrastructura energetică iraniană, au declarat trei surse pentru Reuters.

Ideea a fost discutată în cadrul conducerii Republicii Islamice, iar mesajul a fost transmis aliaților Houthi ai Iranului, au declarat două surse iraniene de rang înalt și o sursă regională familiarizată cu situația, vorbind sub anonimat, potrivit sursei citate.

De asemenea, sursele au mai declarat că rebelii Houthi au fost informați recent despre solicitarea Teheranului, care nu a fost relatată anterior.

Nu este clar însă dacă solicitarea a fost făcută înainte sau după ce președintele american Donald Trump a amenințat, marți, că va ataca infrastructura energetică a Iranului.

Ministerul de Externe iranian și reprezentanții grupării Houthi nu au comentat informațiile.

Houthii au început pregătirile

O sursă apropiată mișcării Houthi a declarat că gruparea a început deja pregătirile, astfel că rachete și drone au fost poziționate în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, în zonele muntoase ale Yemenului, cu vedere la Hodeidah și Golful Aden. De asemenea, gruparea așteaptă ordinul de începere a operațiunilor.

Închiderea acestei rute maritime ar putea avea efecte majore asupra pieței mondiale a energiei. Bab el-Mandeb este poarta de acces către Marea Roșie și una dintre cele mai importante căi de transport pentru petrolul din Orientul Mijlociu.

În contextul în care Strâmtoarea Ormuz este deja închisă, un eventual blocaj și în Marea Roșie ar afecta simultan cele două principale rute prin care petrolul din regiune ajunge pe piețele internaționale, ceea ce ar putea agrava și mai mult criza energetică.

Turbulențe pe piețele energetice globale

După ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, Arabia Saudită și-a redirecționat o mare parte din exporturile de țiței din Ras Tanura, aflată la Golful Persic, către portul Yanbu de la Marea Roșie, prin conducta sa est-vest de 750 de mile.

Exporturile sunt acum aproape de nivelul de dinaintea războiului, de șapte milioane de barili pe zi, ceea ce a ajutat la stabilizarea prețurilor petrolului și a ferit regatul de cele mai severe efecte resimțite de vecinii mai mici. Economiile Qatarului și Kuweitului sunt estimate să se contracte cu 14% în acest an. Arabia Saudită se confruntă cu o contracție dureroasă, dar mai ușor de gestionat, de 3%.

Totuși, această rezistență s-ar putea prăbuși dacă houthii, miliția susținută de Iran care controlează nordul Yemenului, vor relua atacurile asupra navelor comerciale din Marea Roșie sau vor încerca să controleze Bab al-Mandeb, cunoscută drept „Poarta Lacrimilor”. Chiar și o singură lovitură reușită ar putea descuraja armatorii să mai trimită petroliere la Yanbu, provocând turbulențe pe piețele energetice globale.

Aproximativ două treimi din exporturile saudite de țiței sunt destinate rafinăriilor asiatice în baza unor contracte pe termen lung. Redirecționarea lor spre nord, prin Canalul Suez, este în mare parte imposibilă. Superpetrolierele, mai ales cele de tip very large crude carriers, au un pescaj prea mare pentru a tranzita complet încărcate, iar rutele alternative ar putea adăuga până la 29 de zile fiecărei călătorii.