Arabia Saudită se teme că „Poarta Lacrimilor” va fi blocată. Își schimbă la 180 de grade poziția față de război și îl presează pe Trump

Arabia Saudită face presiuni asupra Statelor Unite să își reducă operațiunile militare din Orientul Mijlociu, de teama că Iranul ar putea riposta prin blocarea Mării Roșii și paralizarea economiei regatului. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman îi cere lui Donald Trump să renunțe la blocada navală impusă porturilor iraniene din Golf și să revină la negocieri, afirmă diplomați din statele din Golf citați de The Telegraph.

Demersurile diplomatice ale Riadului arată teama că Teheranul ar putea răspunde blocadei americane ordonând aliaților săi houthi din Yemen să închidă strâmtoarea Bab al-Mandeb, un punct strategic din Marea Roșie prin care trece o mare parte din transporturile petroliere ale regatului.

Schimbarea bruscă de poziție a singurului stat arab din regiune care a avut o atitudine dură față de Iran, relatată inițial de Wall Street Journal și confirmată pentru The Telegraph de doi oficiali din Golf, apare pe fondul creșterii îngrijorărilor regionale față de modul în care Donald Trump gestionează războiul.

Deși statele din Golf i-au cerut președintelui american să evite războiul, Arabia Saudită a fost, cel puțin în privat, o excepție. După loviturile aeriene americane din iunie asupra instalațiilor nucleare iraniene, se spune că prințul Mohammed a renunțat la reținerea de până atunci, ajungând la concluzia că Iranul va deveni mai puternic dacă nu este învins militar.

Potrivit informațiilor apărute, el s-a aliat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a profita de ceea ce cei doi considerau o oportunitate istorică de a provoca Iranului o înfrângere de durată și de a remodela Orientul Mijlociu, o viziune care nu este împărtășită de celelalte state din Golf.

Disponibilitatea mai mare a Arabiei Saudite de a-și asuma riscuri s-a bazat parțial pe poziția sa geografică. Spre deosebire de vecinii săi, regatul are ieșire la două mări: Golful Persic și Marea Roșie.

După ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, Arabia Saudită și-a redirecționat o mare parte din exporturile de țiței din Ras Tanura, aflată la Golful Persic, către portul Yanbu de la Marea Roșie, prin conducta sa est-vest de 750 de mile.

Exporturile sunt acum aproape de nivelul de dinaintea războiului, de șapte milioane de barili pe zi, ceea ce a ajutat la stabilizarea prețurilor petrolului și a ferit regatul de cele mai severe efecte resimțite de vecinii mai mici. Economiile Qatarului și Kuweitului sunt estimate să se contracte cu 14% în acest an. Arabia Saudită se confruntă cu o contracție dureroasă, dar mai ușor de gestionat, de 3%.

Totuși, această rezistență s-ar putea prăbuși dacă houthii, miliția susținută de Iran care controlează nordul Yemenului, vor relua atacurile asupra navelor comerciale din Marea Roșie sau vor încerca să controleze Bab al-Mandeb, cunoscută drept „Poarta Lacrimilor”. Chiar și o singură lovitură reușită ar putea descuraja armatorii să mai trimită petroliere la Yanbu, provocând turbulențe pe piețele energetice globale.

Aproximativ două treimi din exporturile saudite de țiței sunt destinate rafinăriilor asiatice în baza unor contracte pe termen lung. Redirecționarea lor spre nord, prin Canalul Suez, este în mare parte imposibilă. Superpetrolierele, mai ales cele de tip very large crude carriers, au un pescaj prea mare pentru a tranzita complet încărcate, iar rutele alternative ar putea adăuga până la 29 de zile fiecărei călătorii.

Iranul a sugerat că și-ar putea activa aliații „printr-un singur semnal”

Houthii au un istoric de astfel de atacuri. Între 2023 și anul trecut, ei au lansat 190 de atacuri asupra unor nave comerciale, au scufundat două și au capturat o a treia. Traficul din Marea Roșie a scăzut cu peste 60%.

Între timp, puterea lor de foc a fost diminuată de sute de lovituri aeriene americane și britanice asupra unor baze de rachete, în timp ce Marina Regală britanică a escortat zeci de nave prin strâmtoare, sub foc. Loviturile israeliene au eliminat, la rândul lor, o mare parte din conducerea de vârf a houthilor, inclusiv într-un atac din august anul trecut, în care au fost uciși 12 lideri de rang înalt, printre care și premierul houthi Ahmed al-Rahawi.

Chiar și așa, unii analiști cred că gruparea își păstrează capacitatea de a declanșa o campanie maritimă perturbatoare, însă nu este clar dacă ar răspunde unei solicitări venite din partea Iranului.

Aceasta este și opinia celor rămași din Consiliul de Tranziție din Sud, o mișcare secesionistă din sudul Yemenului, susținută de Emiratele Arabe Unite.

Timp de mai bine de un deceniu, Consiliul de Tranziție din Sud a fost considerat cea mai eficientă forță care contracara houthii pe teren. Însă Arabia Saudită, care sprijinea o miliție rivală, a forțat mișcarea să se dizolve în ianuarie, după ce a slăbit-o prin lovituri aeriene care au oprit o ofensivă a STC în estul Yemenului. Decizia a lăsat un gol strategic care ar putea acum să se întoarcă împotriva Riadului.

Figuri importante din mișcarea, acum în mare parte clandestină, au declarat că, deși nu știu dacă houthii intenționează să reia atacurile, este aproape sigur că au în continuare capacitatea de a face acest lucru.

„Condițiile pentru reluarea atacurilor asupra transportului maritim sunt acum mai permisive decât în orice moment din 2023 încoace. Structura forțelor terestre care le limita anterior operațiunile de coastă a fost înlăturată. Dacă ar decide să acționeze, capacitatea de a răspunde din interiorul Yemenului pur și simplu nu mai există în forma în care exista înainte.”, a declarat Amr al-Bidh, reprezentantul special al președintelui STC.

Nu este clar dacă prințul Mohammed, care în trecut promova moderația față de Iran, încercând să prezinte Orientul Mijlociu drept un spațiu al stabilității, regretă acum poziția sa mai dură de până acum.

Pariul statelor din Golf pe Donald Trump pare să se deterioreze

Salutând revenirea sa la Casa Albă, acestea au crescut producția de petrol, au promis investiții de trilioane de dolari în SUA, l-au primit cu fast și, în cazul Qatarului, i-au oferit chiar și un Boeing 747 de lux pentru a înlocui Air Force One.

O asemenea generozitate trebuia să asigure protecția americană și să garanteze stabilitatea. În schimb, se plâng unii oficiali, Trump a incendiat Orientul Mijlociu.

Nu va exista însă o ruptură. Prințul Mohammed nu va admite public că a greșit. Dar, spun oficiali, politica Arabiei Saudite față de Iran se va orienta cel mai probabil spre mai multă prudență.

Regatul ar putea suporta o singură blocadă. În fața unei a doua, însă, s-a retras, de teamă că aceasta ar putea provoca o a treia, cu un cost prea mare chiar și pentru cel mai puternic stat petrolier dintre toate.