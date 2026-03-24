WSJ: Arabia Saudită e aproape să se alăture războiului contra Iranului. "Ideea că statele din Golf nu pot răspunde e o eroare"

WSJ: Arabia Saudită e aproape să se alăture războiului contra Iranului. FOTO: Getty Images

Aliații Statelor Unite din Golful Persic se apropie treptat de intrarea în conflictul împotriva Iranului, adoptând o poziție mai dură după atacuri repetate care le-au afectat economiile și riscă să ofere Teheranului o influență pe termen lung asupra Strâmtorii Ormuz. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman este acum hotărât să restabilească descurajarea și e aproape de o decizie de a se alătura atacurilor, au spus surse pentru The Washington Post.

Pașii recenți sprijină capacitatea SUA de a desfășura lovituri aeriene și deschid o nouă linie de atac asupra finanțelor Iranului. Totuși, aceste măsuri nu merg încă până la implicarea militară deschisă, o linie pe care liderii din Golf au încercat să nu o depășească, deși presiunea crește pe măsură ce Iranul amenință să își extindă influența asupra regiunii bogate în resurse energetice.

Arabia Saudită a fost de acord recent să permită forțelor americane să utilizeze baza aeriană King Fahd, situată în vestul Peninsulei Arabice, au declarat persoane familiarizate cu decizia. Regatul anunțase anterior că nu va permite folosirea infrastructurii sau spațiului său aerian pentru atacuri asupra Iranului, încercând să rămână în afara conflictului, o strategie care a eșuat atunci când Iranul a lansat rachete și drone asupra unor obiective energetice importante din Arabia Saudită și asupra capitalei, Riad.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman este acum hotărât să restabilească descurajarea și e aproape de o decizie de a se alătura atacurilor, au spus aceleași surse. Este doar o chestiune de timp până când regatul va intra în război, potrivit uneia dintre persoane.

"Răbdarea Arabiei Saudite față de atacurile iraniene nu este nelimitată", a declarat ministrul saudit de externe, Faisal bin Farhan, săptămâna trecută, după o serie de atacuri iraniene asupra infrastructurii energetice din Golf. "Ideea că statele din Golf nu sunt capabile să răspundă e o eroare de calcul."

Emiratele Arabe Unite ar putea îngheța miliarde de dolari din activele iraniene

Între timp, Emiratele Arabe Unite încep să ia măsuri împotriva activelor deținute de iranieni, amenințând o sursă importantă de sprijin pentru conducerea de la Teheran, în timp ce analizează dacă să-și implice armata și fac lobby împotriva unui armistițiu care ar lăsa intacte unele capacități militare ale Iranului. Recent, au fost închise Spitalul Iranian și Clubul Iranian din Dubai, potrivit unor surse apropiate situației. Numerele de telefon, canalul WhatsApp și site-ul spitalului nu mai funcționau luni. Autoritățile sanitare din Dubai au confirmat că unitatea nu mai este operațională.

"Anumite instituții legate direct de regimul iranian și de Garda Revoluționară vor fi închise în cadrul unor măsuri țintite, după ce s-a constatat că au fost utilizate pentru promovarea unor agende care nu servesc poporului iranian și încalcă legislația EAU", a transmis guvernul, referindu-se la Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Emiratele Arabe Unite, care de ani de zile au fost un hub financiar pentru afaceri și persoane din Iran, au avertizat, după ce au fost vizate de atacuri intense la începutul războiului, că ar putea îngheța miliarde de dolari din activele iraniene.

Astfel de măsuri ar putea limita semnificativ accesul Teheranului la valută și la rețelele globale de comerț, într-un moment în care economia internă este deja afectată de inflație și sancțiuni. Închiderile au fost raportate anterior de AFP.

Unele lansări de rachete folosite împotriva Iranului au avut loc din Bahrain

Deși statele din Golf au declarat public că nu vor participa la atacuri asupra Iranului și nu vor permite folosirea spațiului lor aerian în acest scop, realitatea este mai puțin clară. Imagini verificate de Storyful, companie deținută de News Corp (care deține și The Wall Street Journal), sugerează că unele lansări de rachete sol-sol folosite împotriva Iranului au avut loc din Bahrain. Cinci avioane de realimentare ale Forțelor Aeriene SUA au fost lovite și avariate la sol la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, în urma unui atac cu rachete iraniene, au declarat oficiali americani.

Armata SUA a refuzat să precizeze dacă statele arabe participă la operațiuni, afirmând că aceste țări trebuie să vorbească în nume propriu. Măsurile adoptate de Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită arată însă cum monarhiile arabe sunt atrase tot mai profund în ofensiva SUA și Israel împotriva Iranului, o poziție pe care ar fi preferat să o evite.

Un atac direct asupra Iranului le-ar transforma în combatanți deschiși împotriva unui rival puternic aflat dincolo de o întindere îngustă de apă. Ele riscă, de asemenea, să fie expuse dacă președintele Trump ar decide brusc încheierea războiului, lăsându-le să gestioneze singure o relație tensionată cu Teheranul. În plus, se tem că implicarea lor ar fi mai degrabă simbolică și nu ar schimba cursul conflictului.

Însă Iranul le forțează mâna, susținând recent că dorește să aibă un rol în administrarea Strâmtorii Ormuz după încheierea războiului. Teheranul a blocat acest canal vital prin atacuri asupra navelor, permițând totuși trecerea unor nave favorizate. Oficiali arabi au declarat că Iranul a sugerat introducerea unor taxe de tranzit, similar Canalului Suez din Egipt.

Această amenințare la adresa arterei energetice a regiunii a venit după ce Iranul a lansat rachete și drone asupra vecinilor arabi, vizând hoteluri de lux, aeroporturi, rafinării și depozite de combustibil. Doar Emiratele Arabe Unite au respins peste 2.000 de astfel de atacuri.

Liderii statelor din Golf, în special cei din Emiratele Arab Unite și Arabia Saudită, îl presează pe Donald Trump în convorbiri telefonice constante să ducă ofensiva până la capăt și să distrugă capacitățile militare ale Iranului înainte de a merge mai departe, au spus oficiali arabi.

Aceste evoluții îi determină, de asemenea, pe liderii arabi să ia în calcul aplicarea unor represalii pentru a restabili descurajarea, potrivit unor surse apropiate situației.

Pariul că garanțiile de securitate oferite de SUA și dialogul diplomatic cu Iranul îi vor proteja s-a dovedit greșit

Această concluzie a devenit evidentă săptămâna trecută, când Iranul a atacat centrul energetic Ras Laffan din Qatar, alături de lovituri asupra unui important hub energetic saudit de la Marea Roșie și asupra unor instalații din Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Qatar a condamnat atacul, calificându-l drept o escaladare periculoasă și o amenințare directă la adresa securității sale naționale.

Statele din Golf sunt unite în furia lor față de Iran, au declarat oficiali arabi. Totodată, sunt frustrate de faptul că nu reușesc să influențeze în mod semnificativ deciziile administrației Trump, în ciuda statutului de parteneri de securitate și a investițiilor considerabile în relația bilaterală.

Atacurile Iranului asupra infrastructurii energetice arabe au fost, potrivit Teheranului, un răspuns la un raid israelian asupra celui mai important câmp de gaze al Iranului, South Pars. Statele arabe credeau că au reușit să convingă SUA să prevină astfel de atacuri, după un precedent în care Israelul lovise depozite de combustibil din Teheran. Cu toate acestea, SUA au permis lovitura asupra South Pars, după ce au fost informate în avans de Israel, potrivit unor oficiali americani și israelieni.

Decizia iminentă de a intra în conflict reflectă poziția dificilă în care se află aliații SUA, într-un context care a dat peste cap ani de planificare strategică și nu oferă opțiuni clare pentru viitor.

"Sunt prinși într-o constrângere structurală tipică pentru partenerii mai slabi dintr-o alianță cu o putere mai mare", a declarat Gregory Gause, expert în relațiile SUA-Golf la Middle East Institute din Washington. "Dacă partea mai puternică adoptă o poziție agresivă, există teama că vor fi atrași într-un război pe care nu doresc să îl ducă."