De ce este bombardarea South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze din lume, momentul în care aliații SUA au fost scoși din sărite

Zăcământul de gaze South Pars. Foto: Vahid Salemi/AP/File via CNN Newsource

Un atac israelian asupra zăcământului de gaz South Pars, cel mai mare din lume, a marcat o escaladare semnificativă a războiului, determinând un Iran furios să atace instalații energetice majore ale vecinilor săi din Golful Persic și ale Israelului. Prețurile la energie creșteau deja brusc, deoarece închiderea efectivă a Strâmtorii Hormuz înseamnă că petrolul și gazele deja produse nu pot ajunge la timp la clienții vizați. Însă noul val de atacuri împotriva instalațiilor energetice, inclusiv a celor care procesează gazele naturale din South Pars, pune o presiune suplimentară asupra aprovizionării globale, scrie CNN.

Această dublă lovitură a dus la o creștere și mai mare a prețurilor la petrol și gaze naturale și l-a determinat pe președintele american Donald Trump să amenințe că va „distruge” South Pars dacă Iranul nu își va opri propriile atacuri.

Ce este zăcământul de gaze South Pars

South Pars face parte din cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume, situate în largul Golfului Persic. Este împărțit între Iran și Qatar, care își numește partea din acesta „Domul de Nord”.

Întregul zăcământ de gaze conține aproximativ 1.800 de trilioane de metri cubi de gaz utilizabil, suficient pentru a acoperi nevoile lumii timp de 13 ani, potrivit Reuters.

Gazele naturale din South Pars sunt cea mai mare sursă de aprovizionare cu energie internă a Iranului. Țara a suferit anterior penuri de energie din cauza întreruperilor aprovizionării cu gaze, astfel încât orice pierdere a capacității de producție ar afecta capacitatea sa de a produce electricitate și de a încălzi locuințele.

De ce contează la nivel global

Qatar a investit miliarde în dezvoltarea părții sale a zăcământului de gaze și este al doilea cel mai mare furnizor de gaze naturale lichefiate, sau GNL, din lume, după Statele Unite. Când atacurile israeliene au lovit anterior infrastructura legată de South Pars în iunie 2025, oficialii au declarat pentru CNN că partea din Qatar era o „sursă vitală de energie pentru SUA, Europa și Lume”.

Ca represalii pentru atacul din această săptămână din South Pars, Iranul a atacat orașul industrial Ras Laffan din Qatar, provocând „pagube extinse”, potrivit companiei de stat QatarEnergy.

Ras Laffan este un centru energetic cheie, care procesează tot gazul provenit de la Domul de Nord. Acesta a fost închis în mare parte de la începutul lunii martie, dar daunele semnificative aduse instalației ar putea întârzia reluarea producției.

Întrucât aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu GNL provine din Qatar, aproape în totalitate din Ras Laffan, orice întârziere ar putea avea un efect uriaș asupra prețului și aprovizionării cu GNL.

Analiștii de la Wood Mackenzie, o companie de consultanță energetică de top, au declarat joi că „atacurile remodelează fundamental perspectivele globale privind GNL-ul”, iar întreruperea aprovizionării globale cu gaze naturale va dura probabil mai mult de două luni.

Care este reacția în regiune

Țările arabe au condamnat atacurile asupra infrastructurii legate de South Pars. Emiratele Arabe Unite au numit-o „o escaladare gravă”, care constituie o amenințare directă nu numai la adresa aprovizionării globale cu energie, ci și la adresa securității regionale. Qatar a numit atacurile din South Pars un „pas periculos și iresponsabil”.

Iranul a ripostat rapid și cu forță. Pe lângă Ras Laffan din Qatar, două rafinării din capitala Arabiei Saudite, Riad, au fost atacate. Arabia Saudită a declarat apoi că „își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare” împotriva Iranului, dacă este necesar.

Mai târziu, joi, Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că a interceptat o rachetă iraniană care viza portul Yanbu, care a devenit un port de rezervă pentru exporturile de petrol saudite, având în vedere blocada Strâmtorii Ormuz.

O rachetă iraniană a lovit, de asemenea, joi, o rafinărie israeliană din Haifa.

Ce a spus Trump

Trump a amenințat că va „distruge masiv” South Pars dacă Iranul continuă atacurile asupra instalațiilor energetice ale Qatarului. Trump a spus că SUA „nu știau nimic” despre atacul israelian asupra South Pars. Cu toate acestea, un oficial israelian a declarat miercuri pentru CNN că atacul a fost efectuat în coordonare cu SUA.

Atacurile ar putea aduce probleme lui Trump, care deja se luptă să limiteze efectul pe care războiul său împotriva Iranului îl are asupra portofelelor americanilor de rând.

Mohit Kumar, economist la banca de investiții Jefferies, a declarat joi că SUA încearcă să evite afectarea infrastructurii energetice în încercările „de a menține prețurile petrolului sub control”.

„Însă atacul Israelului asupra câmpului de gaze al Iranului a arătat că, pe măsură ce războiul se prelungește, orice linii roșii sunt susceptibile de a deveni estompate”, a adăugat el.

Premierul ceh consideră „de neînţeles” atacul

Prim-ministrul ceh, Andrej Babis, a calificat joi atacul „de neînţeles”, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Această chestiune a distrus complet pieţele, preţul gazelor a explodat”, a criticat liderul ceh în vârstă de 71 de ani, aflat la Bruxelles pentru un summit al UE, potrivit agenţiei de ştiri CTK.

Babis a menţionat că, înainte, încă avea speranţa că preţurile combustibililor şi energiei din ţara sa au atins deja vârful, pentru a adăuga că „acum situaţia s-a schimbat complet”. O astfel de critică dură venită din partea sa este neobişnuită, în condiţiile în care Republica Cehă este considerată ca fiind unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Israelului în Uniunea Europeană.

Miliardarul Andrej Babis guvernează în Cehia din decembrie anul trecut cu partidul său populist de dreapta, ANO, într-o coaliţie cu două partide de extremă dreaptă, aminteşte dpa. În timpul campaniei electorale, el a dat vina pe guvernul liberal şi conservator anterior pentru creşterile de preţuri, inclusiv la alimente şi medicamente.