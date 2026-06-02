Rubio acuză Cuba că găzduiește instalații de spionaj ruse și chineze

Rubio, politician american de origine cubaneză, a făcut aceste declarații în timpul unei audieri în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA. Foto: GettyImages

Secretarul american de stat Marco Rubio a acuzat marți Cuba că "sponsorizează terorismul" și că găzduiește pe teritoriul său instalații ale serviciilor de informații ruse și chineze, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

Rubio, politician american de origine cubaneză, a făcut aceste declarații în timpul unei audieri în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, unde a fost întrebat despre decizia Administrației președintelui republican Donald Trump de a menține Cuba pe lista statelor care sponsorizează terorismul.

Administrația anterioară a democratului Joe Biden (2021-2025) a eliminat Cuba de pe lista cu sancțiuni în ultimele zile ale mandatului său, decizie anulată de Trump după revenirea sa la Casa Albă.

"Cuba a sponsorizat terorismul și a sprijinit diverse grupări. De exemplu, practic toate grupările teroriste violente de stânga radicală din America Latină au depins, la un moment dat, de sprijinul Cubei", a argumentat Rubio, dând ca exemple grupările columbiene Armata de Eliberare Națională (ELN), FARC și facțiunile lor disidente.

"Dacă observăm regiunea și examinăm toate aceste organizații teroriste de stânga și marxiste, se poate vedea că, în multe cazuri, Cuba a sponsorizat terorismul și a sprijinit aceste grupări", a insistat el.

Secretarul de stat american a susținut de asemenea că insula cubaneză "continuă să găzduiască un număr considerabil de instalații de spionaj pentru culegerea de informații de către China și Rusia'.

După ce l-a capturat în ianuarie pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, Administrația Trump a sporit presiunea asupra Cubei, împotriva căreia a impus o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică și socială din insulă, concomitent cu amenințări repetate din partea liderului de la Casa Albă că ar putea "prelua controlul" asupra acestei țări.

Washingtonul și Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieșire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în țară pot fi decise doar de poporul cubanez și acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.

Speculații privind o posibilă invazie

Pentagonul a petrecut luni întregi poziționând trupele și armele necesare pentru ca SUA să lanseze un atac militar asupra Cubei, iar tot ce mai are nevoie acum este o undă verde finală din partea lui Donald Trump.

Președintele a luat în discuție posibilitatea unei invazii a insulei, după ce presiunile economice și politice nu au reușit să răstoarne guvernul comunist. Însă prezența consolidată a Marinei în regiune, cea mai mare din lume în afara Orientului Mijlociu, ar permite SUA să acționeze imediat.

Creșterea numărului de trupe oferă o varietate de opțiuni militare, deși Pentagonul ar avea nevoie de trupe suplimentare pentru o invazie terestră masivă.

Portavionul Nimitz a ajuns în regiune în aceeași zi în care SUA l-au pus sub acuzare pe fostul președinte Raul Castro, ceea ce părea a fi o demonstrație publică de forță.