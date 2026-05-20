Fostul președinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în SUA pentru doborârea a două avioane în 1996

2 minute de citit Publicat la 20:52 20 Mai 2026 Modificat la 20:52 20 Mai 2026

Castro se confruntă cu acuzații de crimă, conspirație pentru uciderea cetățenilor americani și distrugerea de aeronave. FOTO: Profimedia Images

Un juriu federal din sudul Floridei l-a pus sub acuzare pe fostul președinte cubanez Raul Castro, în încercarea de a-l trage la răspundere pentru uciderea a patru persoane, dintre care trei americani, în 1996, potrivit The Washington Post.

Cazul are legătură cu uciderea, pe 24 februarie 1996, a doi piloți și doi pasageri, membri ai organizației umanitare "Brothers to the Rescue”, când avioanele lor au fost doborâte de forțele armate cubaneze. Raul Castro exercita atunci funcția de ministru al Forțelor Armate Revoluționare ale Cubei.

Înalți oficiali ai Departamentului de Justiție urmau să anunțe dezvăluirea rechizitoriului miercuri, în centrul orașului Miami, inima comunității exilate cubaneze.

Rechizitoriul extraordinar, care a fost înaintat de un mare juriu în aprilie, vine în contextul în care administrația Trump a intensificat presiunea pentru a încerca să forțeze schimbări politice în regimul comunist din Cuba și este cel mai recent exemplu de utilizare a Departamentului de Justiție de către administrația Trump pentru a influența politica externă.

Castro se confruntă cu acuzații de crimă, conspirație pentru uciderea cetățenilor americani și distrugerea de aeronave, conform dosarului instanței. Alții au fost acuzați alături de el, arată înregistrările instanței.

Castro, în vârstă de 94 de ani, a preluat președinția Cubei când fratele său, Fidel Castro, a demisionat în 2008. Odată cu moartea lui Fidel în 2016, el a devenit cel mai important erou revoluționar al insulei. Deși a părăsit președinția în 2018, Raúl Castro a rămas prim-secretar al Partidului Comunist din Cuba până în 2021.

Este puțin probabil ca Raul Castro să fie extrădat în Statele Unite pentru a se prezenta în instanță și a se confrunta cu acuzațiile. În absența cooperării Cubei, actul de acuzare va rămâne probabil simbolic, cu excepția cazului în care SUA iau măsuri agresive pentru a-l îndepărta pe Castro din Cuba.

Acuzațiile de crimă din actul de acuzare provin din doborârea din 1996 a două avioane pilotate de membrii unui grup umanitar cu sediul în SUA, format în 1991 de exilați cubanezi din Miami și condus de Jose Basulto, un veteran al invaziei din Golful Porcilor din 1961.

Misiunea grupului a devenit hărțuirea guvernului cubanez, uneori survolând spațiul aerian cubanez și lansând pliante care îndemnau locuitorii să se revolte împotriva regimului. Campaniile lor au dus la numeroase plângeri din partea Havanei și asigurări din partea administrației Clinton că se vor opri.

În ziua în care avioanele au fost doborâte, grupul a declarat că căuta plutitori cubanezi care încercau să fugă din țară în Strâmtoarea Florida, când armata cubaneză a doborât avioanele. Numeroase investigații de la acea vreme au concluzionat că se aflau deasupra apelor internaționale când avioanele au fost doborâte.

Consecințele politice au fost rapide, iar cubanezii americani se mobilizaseră de mult timp pentru ca Fidel și Raúl Castro - ministrul apărării din Cuba - să fie acuzați de crime.

Președintele Donald Trump, printr-un ordin executiv emis în prima săptămână a celui de-al doilea mandat, a declarat stare de urgență națională în ceea ce privește Cuba, spunând că aceasta reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară” deoarece s-a aliniat cu țări ostile SUA, inclusiv Iran, Rusia și China.

Pe fondul acestor tensiuni, directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit săptămâna trecută la Havana pentru întâlniri cu înalți oficiali cubanezi din domeniul securității și informațiilor, inclusiv cu Raúl Rodriguez Castro, puternicul nepot al lui Raúl Castro.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care pene de curent extinse continuau pe insulă, guvernul recunoscând că „nu avea rezerve” pentru alimentarea centralelor electrice.