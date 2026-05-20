Reacția lui Bolojan după dezvăluirile Antena 3 CNN despre Adriana Miron: Fiecare ministru a decis pe cine trimite la discuțiile pe SAFE

3 minute de citit Publicat la 22:13 20 Mai 2026 Modificat la 22:33 20 Mai 2026

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, şi Adriana Miron, secretar general al Ministerului Economie. Sursa colaj foto: Agerpres & Facebook/Adriana MIron

Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat miercuri seara, la B1TV, că nu are informații potrivit cărora procedurile legale ar fi fost încălcate în cazul delegării Adrianei Miron în “Grupul de Lucru” privind programul SAFE. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a ales-o să-i fie șefă de cabinet şi a spus că aceasta are un “cazier curat” și este reabilitată din 2020. “Nu am semnale că oamenii care au fost delegaţi ca înlocuitor n-au respectat procedurile legale”, a subliniat Ilie Bolojan în cadrul interviului.

În 2015, Adriana-Laura Miron a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual.

“Fiecare ministru şi-a format echipa pe care a considerat-o de cuviinţă, iar dacă la un anumit nivel al discuţiilor nu a participat el, şi-a delegat un înlocuitor. Şi fiecare, ministru a făcut acest lucru aşa cum consideră de cuviinţă. Dar nu am semnale că oamenii care au fost delegaţi ca înlocuitor n-au respectat procedurile legale, n-au participat aşa cum prevedea acest regulament la discuţii sau s-ar fi întâmplat ceva care n-a fost la locul lui”, a declarat Ilie Bolojan despre Adriana Miron, secretar general al Ministerului Economiei.

Astăzi, în cadrul ediţiei emisiunii “Decisiv”, de la Antena 3 CNN a fost dezvăluită componența grupului de lucru pentru programul SAFE:

Mihai Jurca , șeful Cancelariei Prim-ministrului, este cel care a condus grupul de lucru. Acesta vine din Oradea, unde a ocupat funcția de city manager. „Are burse de studiu în Germania și nu a lipsit de la nicio întâlnire cu reprezentanți ai companiilor germane. Din toate imaginile, domnul Jurca apare constant alături de Bolojan în discuțiile despre fondurile pentru înzestrare”, a afirmat Cătălina Porumbel.

, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are pregătire juridică, provine din Constanța și este apropiat de Mircea Abrudean, președintele Senatului. Andrei-Răzvan Lupu , consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, este apropiat de Dacian Cioloș. A activat în REPER, a trecut prin USR-PLUS și a avut un mandat parlamentar. Este jurist, fără experiență în domeniul armamentului.

consilier prezidențial pe probleme economice. Radu Miruță , ministrul Apărării.

, șeful Direcției Generale pentru Armamente din cadrul MApN. Cătălin Predoiu , ministrul Afacerilor Interne.

, secretar de stat în cadrul MAI. Marius Patriche, director adjunct în cadrul Direcției Generale de Protecție Internă a MAI.

secretar de stat în Ministerul Economiei, reprezintă tot USR. Oana Țoiu , ministrul Afacerilor Externe.

, ministrul Finanțelor. Răzvan Ionescu , director interimar al SRI.

, director interimar al SRI. Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Adriana Miron, condamnată penal, face parte din Grupul de Lucru

Fiecare membru permanent poate delega o persoană din cadrul instituției pentru a participa la ședințe în numele său. În acest context apare numele Adrianei Miron, secretar general al Ministerului Economiei, care a fost condamnată în 2015 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual.

Ea este implicată în grupul de lucru SAFE și a fost numită administrator special la o filială Romarm, fără experiență în domeniu. Anterior, a ocupat funcția de city manager al Brașovului în perioada administrației conduse de Allen Coliban, a precizat Cătălina Porumbel.

Răzvan Pîrcălăbescu, director Romarm, a explicat că filiala unde Adriana Miron este administrator special, Carfil S.A. Brașov, este implicată în proiecte precum drona românească. El nu a știut să spună cum a ajuns o persoană condamnată penal definitiv pentru abuz în serviciu și fals intelectual în astfel de poziții, precizând că funcția de administrator special este ocupată prin numire directă de către ministru.

Întrebat despre numire, Răzvan Pîrcălăbescu a explicat că administratorii speciali sunt numiți direct de ministru, însă a precizat că nu cunoaște detalii despre procesul de selecție.

“Din păcate, nu ne-a întrebat nimeni. Deciziile privind administratorii speciali sunt luate direct de ministru, conform legislației”.

Administratorul special are rolul de a proteja compania de creditori în cazul unor datorii și de a gestiona eventuale procese de insolvență sau privatizare.

Potrivit lui Răzvan Pîrcălăbescu, în prezent, în companiile profitabile, existența unui administrator special nu ar mai fi necesară.