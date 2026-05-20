Cum a ajuns o persoană condamnată penal să fie în grupul de lucru care gestionează miliardele din programul SAFE

2 minute de citit Publicat la 20:13 20 Mai 2026 Modificat la 20:55 20 Mai 2026

Guvernul a susținut constant că există un “Grup de Lucru”, fără a oferi detalii suplimentare. Colaj Foto: Facebook/Agerpres

În emisiunea “Decisiv” a fost dezvăluită miercuri componența grupului de lucru pentru programul SAFE. De aproape un an, în spațiul public s-a ridicat întrebarea: cine a decis direcționarea a miliarde de euro către companii de armament din străinătate și cine sunt persoanele care au negociat și au semnat alocarea, inclusiv suma de aproximativ 7 miliarde de euro către compania germană Rheinmetall.

Guvernul a susținut constant că există un “grup de lucru”, fără a oferi detalii suplimentare. Mai mult, la întrebările Antena 3 CNN, Cancelaria Prim-ministrului a precizat că nu pot fi oferite informații cu caracter personal despre delegații care fac parte din această structură.

Potrivit dezvăluirilor făcute de realizatoarea emisiunii “Decisiv”, Cătălina Porumbel, o prezență controversată în “Grupul de Lucru” privind programul SAFE este Adriana Miron, secretar general al Ministerului Economiei, care fost condamnată în 2015 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual. Ea a fost delegată de către Ministrul Economiei, Irineu Darău.

Membrii Grupului de Lucru pentru programul SAFE

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, este cel care a condus grupul de lucru. Acesta vine din Oradea, unde a ocupat funcția de city manager. „Are burse de studiu în Germania și nu a lipsit de la nicio întâlnire cu reprezentanți ai companiilor germane. Din toate imaginile, domnul Jurca apare constant alături de Bolojan în discuțiile despre fondurile pentru înzestrare”, a afirmat Cătălina Porumbel.

Mihnea-Claudiu Drumea, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are pregătire juridică, provine din Constanța și este apropiat de Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Andrei-Răzvan Lupu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, este apropiat de Dacian Cioloș. A activat în REPER, a trecut prin USR-PLUS și a avut un mandat parlamentar. Este jurist, fără experiență în domeniul armamentului.

Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice.

Radu Miruță, ministrul Apărării.

Cornel Ion-Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente din cadrul MApN.

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Raed Arafat, secretar de stat în cadrul MAI.

Marius Patriche, director adjunct în cadrul Direcției Generale de Protecție Internă a MAI.

Daniela Gianina Lazanu, secretar de stat în Ministerul Economiei, reprezintă tot USR.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Răzvan Ionescu, director interimar al SRI.

Irineu Darău, ministrul Economiei.

Adriana Miron, condamnată penal, face parte din Grupul de Lucru

Fiecare membru permanent poate delega o persoană din cadrul instituției pentru a participa la ședințe în numele său. În acest context apare numele Adrianei Miron, secretar general al Ministerului Economiei, care a fost condamnată în 2015 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual.

Ea este implicată în grupul de lucru SAFE și a fost numită administrator special la o filială Romarm, fără experiență în domeniu. Anterior, a ocupat funcția de city manager al Brașovului în perioada administrației conduse de Allen Coliban, a precizat Cătălina Porumbel.

Răzvan Pîrcălăbescu, director Romarm, a explicat că filiala unde Adriana Miron este administrator special, Carfil S.A. Brașov, este implicată în proiecte precum drona românească. El nu a știut să spună cum a ajuns o persoană condamnată penal definitiv pentru abuz în serviciu și fals intelectual în astfel de poziții, precizând că funcția de administrator special este ocupată prin numire directă de către ministru.

Întrebat despre numire, Răzvan Pîrcălăbescu a explicat că administratorii speciali sunt numiți direct de ministru, însă a precizat că nu cunoaște detalii despre procesul de selecție.

„Din păcate, nu ne-a întrebat nimeni. Deciziile privind administratorii speciali sunt luate direct de ministru, conform legislației”.

Administratorul special are rolul de a proteja compania de creditori în cazul unor datorii și de a gestiona eventuale procese de insolvență sau privatizare.

Potrivit lui Răzvan Pîrcălăbescu, în prezent, în companiile profitabile, existența unui administrator special nu ar mai fi necesară.