Criptomoneda europeană câștigă 25 noi adepți. Proiectul "stablecoin" este susținut acum de 37 de bănci

Publicat la 19:17 20 Mai 2026 Modificat la 19:18 20 Mai 2026

Alte douăzeci și cinci de bănci, inclusiv ABN Amro, Sabadell și Bankinter, s-au alăturat unui consorțiu european care intenționează să lanseze o criptomonedă din categoria "stablecoin" (monedă stabilă, n.r.) în cursul acestui an, relatează Reuters.

Consorțiul - care a înființat anul trecut o companie cu sediul la Amsterdam, numită Qivalis - are în prezent 37 de membri din 15 țări.

Între aceștia se numără ING, BNP Paribas și BBVA.

Proiectul este gândit ca o modalitate de a contracara dominația SUA în plățile digitale, precum și ca instrument de participare la un sistem viitor, în care active precum obligațiunile și proprietățile imobiliare sunt tranzacționate ca token-uri cripto bazate pe blockchain.

Proiectul stablecoin a luat amploare, deși Banca Centrală Europeană de declară sceptică cu privire la beneficii.

"Euro este moneda Europei, iar infrastructura financiară on-chain ar trebui să o susțină, fiind construită de instituțiile europene și guvernată de regulile europene", a spus Jan-Oliver Sell, CEO al Qivalis, într-un comunicat citat, miercuri, de Reuters.

Criptomonedele "stablecoin" sunt legate de o monedă emisă sub autoritate guvernamentală

Extinderea susținătorilor stablecoin a fost anticipată de presa internațională la începutul lunii mai.

Industria criptomonedelor concurează din ce în ce mai mult cu instituțiile financiare tradiționale, punând creditorii "clasici" sub presiune pentru a integra tehnologia blockchain în cadrul propriilor afaceri.

Criptomonedele "stablecoin" presupun legarea instrumentului digital de o monedă "fiat" - care, în cazul de față, poate fi moneda euro. Sunt combinate astfel flexibilitatea și viteza activelor digitale cu stabilitatea banilor tradiționali.

Stablecoin-urile au crescut în ultimii ani, iar piața este dominată de Tether, cu sediul în El Salvador, și Circle, cu sediul în SUA.

Acestea declară că au în circulație token-uri în valoare de aproximativ 190 de miliarde de dolari, respectiv 77 de miliarde de dolari. Criptomonedele respective sunt legate de dolar, ca monedă "fiat".

Reuters notează că, totuși, există puține semne de cerere pentru alternative cripto legate de euro.

Agenția citată arată că SG-FORGE, divizia cripto a băncii Societe Generale, care nu face parte din Qivalis, a lansat un stablecoin legat de euro în 2023.

În prezent, acesta are în circulație token-uri în valoare de doar 105,6 milioane de euro sau 122,40 milioane de dolari.