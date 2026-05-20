Tanczos Barna spune că e nevoie de o prelungire a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază

2 minute de citit Publicat la 19:19 20 Mai 2026 Modificat la 19:40 20 Mai 2026

Guvernul a decis în luna martie prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă trei luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că în situația economică actuală este nevoie de prelungirea măsurii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, care urmează să expire pe 30 iunie, notează Agerpres.

„La ultima prelungire, înainte de hotărârea luată de Guvern, am avut o consultare personală cu marile lanțuri comerciale, cu conducătorii acestor lanțuri comerciale. Economist fiind, știu că intervențiile în piață nu sunt dorite, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major.

Traversăm o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim, pentru că nu vorbim de toate produsele de pe o paletă de, nu știu, lactate. Vorbim de câteva produse care pot face parte din coșul minim și sprijinul vine către cei care se focusează pe alimentele cu preț reglementat. Asta înseamnă intervenția în piață: preț reglementat pentru a minimiza la nivelul gospodăriei, la nivelul familiei impactul inflației.

Cred că este nevoie de prelungire în momentul de față, eu cred că este nevoie de o prelungire”, a declarat, miercuri, Tanczos Barna, într-o conferință de presă.

Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care nu vom avea Guvern până la 30 iunie, șeful interimar de la Agricultură a răspuns: „Nu iau calcul acest scenariu. Până la sfârșitul lunii iunie trebuie să avem un guvern. Acum poate să dureze și criza politică cât durează, dar totuși au toate o limită”.

Guvernul a decis în luna martie prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă trei luni, în contextul presiunilor tot mai mari generate de scumpirea carburanților și de efectele asupra costului vieții. Facilitatea fiscală urma să expire din 1 aprilie.

Lista celor 17 produse alimentare pentru care s-a prelungit plafonarea adaosului comercial

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități

2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

5. Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg

6. Mălai până la 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M

8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

9. Carne proaspătă pui: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard.

10. Carne proaspătă porc: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc.

11. Legume proaspete vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi.

12. Fructe proaspete vrac: mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă.

13. Cartofi proaspeți albi vrac

14. Zahăr alb tos până la 1 kgț

15. Smântână - 12% grăsime

16. Unt până la 250 grame

17. Magiun până la 350 grame