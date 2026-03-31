Lista celor 17 alimente pentru care se prelungește plafonarea adaosului comercial. Ce scrie în documentul care va fi discutat de Guvern

2 minute de citit Publicat la 12:58 31 Mar 2026 Modificat la 12:58 31 Mar 2026

Coaliția de guvernare a decis plafonarea adaosului comercial la 20% pentru 17 produse alimentare de bază, pentru o perioadă de trei luni. Măsura ar urma să fie adoptată astăzi la ora 18.00 într-o şedinţă de Guvern. Fructele și legumele s-au scumpit cu până la 15%, iar pâinea cu aproximativ 10% în ultimul an, din cauza costurilor mai mari de producție.

Ordonanţa de urgenţă cu plafonarea adaosului comercial la alimente se aplică până la data de 30 iunie 2026 inclusiv, se arată în proiectul Ministerului Agriculturii, care va fi discutat în ședința de Guvern.

Proiectul Ministerului Agriculturii aici

Lista celor 17 produse alimentare:

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități

2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

5. Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg

6. Mălai până la 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M

8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

9. Carne proaspătă pui: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard.

10. Carne proaspătă porc: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc.

11. Legume proaspete vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi.

12. Fructe proaspete vrac: mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă.

13. Cartofi proaspeți albi vrac

14. Zahăr alb tos până la 1 kgț

15. Smântână - 12% grăsime

16. Unt până la 250 grame

17. Magiun până la 350 grame

Măsura de combatere a creşterii excesive a preţurilor se aplică doar operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activități de import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare, pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că măsura e necesară în contextul conflictului din Orientul Mijlociu care are repercursiuni majore pe de o parte asupra pieței petroliere globale, în special în ceea ce privește cotațiile țițeiului și pe de altă parte asupra prețurilor benzinei și motorinei standard care au depășit nivelul de zece lei per litru, creșterea amplă a prețurilor la aceste produse răsfrângându-se asupra dinamicii prețurilor produselor agricole și alimentare într-un ritm care nu poate fi susținut de producători.

În acest cotext, costurile de producţie au crescut la niveluri nesustenabile. Aclași efect s-a resimțit și asupra preţurilor pe piaţă ale produselor agricole primare şi ale produselor alimentare procesate care au dus la majorarea preţurilor unor produse agricole şi agroalimentare de bază, determinând scăderea puterii de cumpărare a populaţiei, se mai arată în document.

În 2022, toate produsele principale alimentare de bază, precum zahăr, ulei, cartofi, lapte, ouă, carne, pâine, legume, fructe, au înregistrat scumpiri semnificative, care se menţin şi în prezent şi produc distorsiuni pe piaţa produselor agricole şi alimentare, cu impact negativ major asupra nivelului consumului şi a puterii de cumpărare a consumatorilor finali, cu afectarea siguranţei şi securităţii alimentare a populaţiei, potrivit documentului.

În lipsa acestor măsuri legislative, există riscul unei creşteri abrupte a preţurilor la alimente, care poate produce dezechilibre majore între cererea şi oferta existentă pe piaţa produselor agroalimentare, fiind resimţită şi de consumatorul final, deosebit de vulnerabil, scrie în documentul care va fi discutat în ședința de Guvern.

Coaliția de guvernare a decis, în ședința de luni, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă trei luni, în contextul presiunilor tot mai mari generate de scumpirea carburanților și de efectele asupra costului vieții. Facilitatea fiscală urma să expire săptămâna aceasta, din 1 aprilie.