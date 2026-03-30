Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază se prelungește din nou. Cât va fi valabilă facilitatea și ce produse sunt vizate

Coaliția de guvernare a decis, în ședința de luni, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă trei luni, în contextul presiunilor tot mai mari generate de scumpirea carburanților și de efectele asupra costului vieții. Facilitatea fiscală urma să expire săptămâna aceasta, din 1 aprilie.

Decizia vine după o analiză amplă a principalelor teme de interes public, liderii Coaliției punând accent pe impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei. În acest context, autoritățile caută soluții pentru limitarea efectelor în lanț asupra prețurilor, în special în sectorul alimentar.

Potrivit reprezentanților Coaliției, facilitatea fiscală privind plafonarea adaosului comercial urmează să fie prelungită cu încă trei luni față de termenul actual de expirare. Măsura este considerată esențială pentru temperarea scumpirilor la raft și pentru protejarea puterii de cumpărare a populației.

„Limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungește până la 30 iunie 2026. Mă bucur ca în ședința Coaliției au fost ascultate argumentele PSD, pe care le-am prezentat astăzi în conferința de presă de la Bacău, pentru prelungirea acestei măsuri care protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.”, a transmis ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

În paralel, liderii Coaliției au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptat un nou pachet de măsuri economice. În acest sens, a fost mandatat un grup de lucru format din vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, alături de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Energiei Bogdan Ivan și ministrul Economiei Irineu Darău.

Aceștia urmează să propună soluții concrete pentru atenuarea impactului scumpirilor, una dintre principalele măsuri analizate fiind reducerea accizei la carburanți. O astfel de intervenție ar putea avea efecte indirecte și asupra prețurilor alimentelor, prin scăderea costurilor de transport și producție.

Ce alimente au adaosul comercial plafonat

Măsura vizează o listă de alimente de bază, pentru care comercianții au adaosul limitat, astfel încât prețurile la raft să fie ținute sub control. Printre produsele vizate se numără:

pâine

lapte

carne de pui și porc

ouă

ulei

zahăr

făină

mălai

cartofi

legume și fructe de bază