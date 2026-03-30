Ședință de criză la Guvern. Coaliția discută noi măsuri pentru prețul carburanților. Surse: Acciza ar putea fi redusă cu până la 45%

Liderii coaliţiei se reunesc luni, de la ora 13, la Guvern pentru a discuta despre noi măsuri privind prețul carburanților. Anterior, premierul Ilie Bolojan a avut, luni dimineaţă, o discuţie cu miniştrii Ivan şi Nazare. Guvernul a confirmat că a fost o ședință de lucru la care au fost prezentate scenarii, ipoteze și cifre în pregătirea ședinței de coaliție.
Potrivit surselor Antena 3 CNN, în şedinţa de Coaliţie, PSD va prezenta măsurile anunţate deja de ministrul Energiei Bogdan Ivan.
Astfel, PSD va propune un „mecanism flexibil” de reducere a accizei în funcție de evoluția prețului barilului și a prețurilor de referință al carburanților (este vorba despre prețurile de la începutul crizei). În funcție de aceasta evoluție, acciza ar putea fi redusă de la 10% până la 45%.
Potrivit surselor citate ar însemna o scadere a prețului benzinei sub 9 lei.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reluat, duminică, cele două propuneri pentru scăderea prețului la carburanți și a reconfirmat că Guvernul va avea luni va avea loc o ședință referitoare la prețul combustibililor.
„Vorbim fie de diminuarea TVA, care în momentul de față a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opțiune, fie de reducerea proporțională a accizei, cu un mecanism extrem de clar”, declara ministrul Energiei.
Săptămâna trecută, după mai multe zile de amânari, Guvernul a luat prima decizie în criza carburanților. Măsurilor prevăd limitarea adaosului comercial, însă acestea se aplică începând cu data de 1 aprilie.
Luni, 30 martie, prețul carburanților a continuat să crească. Motorina standard a ajuns la 10,51 lei, iar cea premium a depășit 11 lei, în timp ce un litru de benzină costă 9,48 de lei.
Și prețul barilului de petrol a continuat să crească din cauza incertitudinilor din Orientul Mijlociu. Acesta a ajuns la aproape 117 dolari.