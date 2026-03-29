Bogdan Ivan spune cum ar urma să scadă prețul la pompă: "Doar din două surse în legătură directă cu segmentul de fiscalitate"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, reluat, duminică, cele două propuneri pentru scăderea prețului la carburanți și a reconfirmat că Guvernul va avea luni va avea loc o ședință referitoare la prețul combustibililor.

Propunerile făcute de Ivan implică fie diminuarea TVA, fie reducerea proporțională a accizei.

”Am spus încă de acum o lună de zile că o scădere reală a prețului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piață și mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale (...), doar din două surse. Acestea au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a prețului combustibililor", a declarat Bogdan Ivan, duminică, la Brăila.



”Vorbim fie de diminuarea TVA, care în momentul de față a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opțiune, fie de reducerea proporțională a accizei, cu un mecanism extrem de clar.

Bogdan Ivan: În această perioadă, statul încasează venituri suplimentare

În această perioadă, statul român are venituri suplimentare din creșterea prețurilor, din încasare suplimentară din TVA.

Se calculează tot ce încasează suplimentar Ministerul de Finanțe, în această perioadă, în luna martie, plus cele 3 luni de criză (declarată de guvern, n.r.) în domeniul carburanților. Iar toți acești bani, într-o formă foarte clară și transparentă, se întorc înapoi în buzunarul oamenilor", a continuat el.



Ministrul a apreciat că "este normal" ca statul să sprijine oamenii în această perioadă de criză.



”E normal ca statul să suporte, și el, o parte din această presiune și să folosească banii suplimentari pe care i-a încasat în această perioadă", a opinat ministrul.



Premierul Ilie Bolojan a anunțat că se va lua un nou set de măsuri, "până la finalul zilei de luni", pentru reducerea prețurilor la carburanți, cel mai probabil fiind vorba despre reducerea accizei.