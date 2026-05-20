Franța pierde accesul la un zăcământ uriaș de uraniu din Niger, după anularea unei concesiuni istorice de 58 de ani

Publicat la 19:14 20 Mai 2026 Modificat la 19:14 20 Mai 2026

Situl Arlit este una dintre cele mai importante regiuni producătoare de uraniu din punct de vedere istoric din Niger. FOTO: Profimedia Images

Nigerul își intensifică revizuirea acordurilor miniere cu partenerii străini, după ce a anulat o concesiune de exploatare a uraniului de 58 de ani, asociată Franței, la zăcământul strategic Arlit. Decizia marchează una dintre cele mai importante escaladări de până acum în campania mai amplă de naționalizare a resurselor, potrivit Business Insider Africa.

Decizia, anunțată după o ședință de cabinet din 18 mai 2026, prezidată de liderul militar Abdourahamane Tchiani, pune capăt unei concesiuni acordate inițial în 1968 Comisiei pentru Energie Atomică (CEA) din Franța, predecesoarea Orano.

Situl Arlit este una dintre cele mai importante regiuni producătoare de uraniu din punct de vedere istoric din Niger, mult timp centrală pentru cooperarea nucleară franco-nigeriană.

Autoritățile au declarat că revocarea a urmat presupusei neplăți de către Orano a redevențelor de suprafață pentru părți din perimetrul minier.

Se pare că guvernul a emis o evaluare formală a plății în aprilie 2025 și o notificare în septembrie 2025, înainte de a concluziona că societatea nu s-a conformat în termenul prevăzut în codul minier al Nigerului.

Într-o declarație difuzată la televiziunea națională și citată de Agenția ECOFIN, guvernul a declarat: „Statul Niger este justificat să anuleze această concesiune”, adăugând că terenul afectat este acum „liber de orice drepturi”.

Decizia Arlit se bazează pe acțiuni anterioare din 2024, când Niger a revocat licența de operare a Orano la mina de uraniu Imouraren, unul dintre cele mai mari zăcăminte de uraniu cunoscute din lume. Această mișcare a fost văzută pe scară largă ca parte a unei rupturi mai ample cu Franța în urma tranziției politice din 2023 de la Niamey.

Ultima mișcare reflectă, de asemenea, o schimbare mai amplă în cadrul Alianței Statelor Sahel (AES), unde Niger, Mali și Burkina Faso reduc constant influența franceză în sectoarele militar, economic și strategic.

De la tranzițiile militare dintre 2023 și 2024, blocul AES a expulzat trupele franceze, a încheiat acordurile de apărare și a reevaluat parteneriatele legate de Franța.

Schimbarea s-a extins și în domeniul mineritului și energiei, guvernele statelor AES revizuind din ce în ce mai mult acordurile care implică firme cu legături franceze, cum ar fi Orano, argumentând că multe dintre acorduri au beneficiat în mod disproporționat interesele străine, limitând în același timp câștigurile locale din resursele naturale.

Analiștii spun că acțiunile duble reflectă o strategie coordonată a Nigerului de a recupera controlul strategic asupra sectorului său de uraniu, care rămâne un pilon critic al economiei sale de export și al lanțurilor globale de aprovizionare cu combustibil nuclear.