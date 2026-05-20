Alexandru Nazare anunţă că Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 milioane lei în plus faţă de valoarea iniţială

1 minut de citit Publicat la 20:32 20 Mai 2026 Modificat la 20:33 20 Mai 2026

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor, la o conferinţă de presă din mai 2026. Sursa foto: Agerpres & Getty Images

Programul Rabla va continua în 2026, cu 100 milioane de lei în plus faţă de valoarea iniţială a programului, propusă de Ministerul Mediului, a anunţat miercuri, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres. "Aare efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie: susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important", a precizat acesta.

"Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulţi români să îşi poată schimba maşinile vechi şi să susţinem în acelaşi timp economia. Am avizat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla faţă de bugetul iniţial.

Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât şi finanţări noi pentru investiţii publice şi proiecte cu impact direct: Rabla Clasic şi Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficienţă energetică în clădiri, staţii de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor", a scris acesta într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Pentru Rabla, am considerat important să majorăm alocarea. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie: susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important", a mai subliniat Alexandru Nazare în mesajul scris pe social media.

"În acelaşi timp, bugetul include finanţări pentru proiecte preluate din PNRR şi investiţii în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate şi capacităţi de reciclare.

Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menţinem şi susţinem programele care funcţionează, finanţăm investiţii concrete şi direcţionăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populaţie", a mai explicat Alexandru Nazare.