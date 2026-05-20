Preşedintele RENAR spune că populaţia trebuie protejată în această perioadă: Criza economică a scăzut drastic puterea de cumpărare

1 minut de citit Publicat la 16:30 20 Mai 2026 Modificat la 16:30 20 Mai 2026

În această perioadă, criza economică a scăzut drastic puterea de cumpărare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autorităţile publice au obligaţia legală de a asigura calitatea şi siguranţa pieţei de bunuri şi servicii, cu atât mai mult în această perioadă, în care criza economică a scăzut drastic puterea de cumpărare, susţine preşedintele Organismului Naţional de Acreditare RENAR, Fănel Iacobescu, notează Agerpres.

„Autorităţile publice au obligaţia legală de a asigura calitatea şi siguranţa pieţei de bunuri şi servicii. Cu atât mai mult în această perioadă, în care criza economică a scăzut drastic puterea de cumpărare, populaţia trebuie protejată. În acest sens, reamintim autorităţilor că RENAR, partener recunoscut oficial al statului pentru asigurarea calităţii şi conformităţii bunurilor şi serviciilor de pe piaţă, poate contribui esenţial la îndeplinirea obligaţiilor statului faţă de cetăţenii săi.

Alături de metrologie, acreditarea la standarde internaţionale asigură elaborarea unor politici publice bazate pe dovezi obiective. Este eliminat astfel subiectivismul şi este garantată conformitatea cu bunele practici globale, generând astfel încredere în rândul cetăţenilor şi al partenerilor internaţionali, fundamentând decizii transparente şi sigure", a afirmat miercuri Iacobescu, în cadrul unei conferinţe de presă, care a marcat Ziua Mondială a Metrologiei.

Potrivit unui comunicat de presă al organizaţiei, transmis AGERPRES, în 2026, tema aleasă de Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi şi (BIMG) şi International Organization of Legal Metrology (OIML) - "Metrologia: construirea încrederii în procesul de elaborare a politicilor" - evidenţiază rolul metrologiei în furnizarea de dovezi ştiinţifice pe care autorităţile le pot utiliza pentru a adopta decizii transparente şi aplicabile, care generează încredere în procesul de elaborare a politicilor publice.

În România, conform reglementărilor UE, evaluarea conformităţii prin măsurare este realizată de laboratoare de etalonare sau încercare acreditate de RENAR, unicul organism naţional de acreditare care asigură recunoaşterea competenţei acestora.

Astfel, RENAR asigură calitatea şi siguranţa unor servicii esenţiale, precum analizele medicale de laborator sau verificarea calităţii apei potabile. Alte exemple relevante sunt laboratoarele, centrele şi organismele care verifică echipamentele şi serviciile esenţiale pentru siguranţa rutieră.

Ziua Mondială a Metrologiei este un eveniment anual în cadrul căruia este celebrat în întreaga lume impactul măsurărilor asupra vieţii noastre de zi cu zi. Această dată a fost aleasă în semn de recunoaştere a semnării Convenţiei Metrului la 20 mai 1875 pentru unificarea unităţilor de măsură.