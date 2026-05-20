Prețul aurului a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele șase săptămâni

1 minut de citit Publicat la 11:11 20 Mai 2026 Modificat la 11:11 20 Mai 2026

Aurul nu este un instrument pentru profit rapid, ci unul destinat conservării valorii. Foto: Getty Images

Prețul aurului a scăzut miercuri la cel mai mic nivel din ultimele șase săptămâni, pe fondul randamentelor ridicate ale obligațiunilor americane și al unui dolar puternic, relatează Reuters. Aurul rămâne însă la un nivel ridicat: dacă anul trecut, la data de 20 mai, se tranzacționa la 3.222 de dolari pe uncie, astăzi a ajuns la 4.472 de dolari pe uncie.

Aurul spot a scăzut cu 0,2%, la 4.472,09 dolari pe uncie, în această dimineață, atingând cel mai slab nivel din 30 martie 2026. Contractele futures pe aur din SUA pentru livrare în iunie au pierdut 0,8%, coborând la 4.475 dolari.

„Aurul își pierde din avânt în acest context al creșterii randamentelor și al unui dolar care prinde putere, susținut de schimbarea de ton mai dură a perspectivei privind ratele”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade.

De asemenea, argintul spot a crescut cu 1,1%, la 74,64 dolari pe uncie, platina a urcat cu 0,2%, la 1.925,30 dolari, iar paladiul a crescut cu 0,9%, la 1.366 dolari.

Dolarul s-a menținut la un maxim al ultimelor șase săptămâni, ceea ce face ca aurul, evaluat în dolari, să fie mai scump pentru deținătorii altor valute.

Randamentele de referință ale obligațiunilor americane pe 10 ani au rămas stabile la un nivel maxim al ultimului an, ceea ce crește costul de oportunitate al deținerii aurului, un activ care nu generează randament.

Președinta băncii din Philadelphia a Rezervei Federale, Anna Paulson, a declarat că nivelul actual al ratelor dobânzilor este adecvat pentru moment, exercitând presiune descendentă asupra inflației, într-o perioadă în care presiunile de prețuri rămân ridicate.

Totuși, ea a spus că este „sănătos” faptul că investitorii au început să ia în calcul scenarii în care ratele ar putea trebui să crească.

Rezerva Federală ar urma să evite reducerea ratelor în acest an, potrivit majorității economiștilor chestionați de Reuters, care au mutat în mare parte așteptările de reducere către anul viitor, pe fondul speranței că actuala creștere a inflației este temporară.

Investitorii așteaptă procesul-verbal al ședinței din aprilie a Rezervei Federale, care urmează să fie publicat mai târziu în cursul zilei, pentru a evalua perspectiva politicii monetare a băncii centrale americane.