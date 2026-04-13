O bancă elvețiană a început să cumpere din nou aur, iar acesta este un semn pentru cum se va schimba prețul

Banca elvețiană Union Bancaire Privée a început din nou să cumpere aur. FOTO: Profimedia Images

Banca elvețiană Union Bancaire Privée a început din nou să cumpere aur, după ce vânduse o parte importantă din dețineri în perioada în care prețul metalului a scăzut pe fondul războiului cu Iranul. Banca spune însă că, pe termen lung, aurul rămâne o investiție atractivă, scrie Bloomberg.

Banca privată din Elveția cumpără treptat din nou aur pentru portofoliile clienților pe care le administrează. Anterior, ponderea aurului coborâse la 3%, de la aproximativ 10%. Prețul aurului a scăzut de la începutul războiului din cauza temerilor legate de creșterea dobânzilor și a presiunilor din piețe, care i-au făcut pe mulți investitori să vândă aur ca să acopere pierderile din alte zone.

„Am făcut primii pași pentru a reface portofoliile de aur”, a declarat într-un interviu Paras Gupta, șeful diviziei de administrare a portofoliilor discreționare din Asia. El a spus că, după vânzările puternice din piață, situația s-a mai echilibrat, atât în cazul investitorilor mari, cât și al celor individuali. La sfârșitul anului trecut, banca administra active ale clienților de aproximativ 184,5 miliarde de franci elvețieni, adică 233 de miliarde de dolari.

UBP vrea să își mărească în continuare investițiile în aur, în special prin fonduri tranzacționate la bursă care sunt susținute de aur fizic. În prezent, aurul a ajuns din nou la aproximativ 6% din portofoliile administrate de bancă. Gupta a spus că instituția crede în continuare că prețul aurului poate urca până la 6.000 de dolari uncia până la sfârșitul anului. El a explicat că cererea rămâne puternică, susținută de cumpărările făcute de băncile centrale, de temerile legate de deficitele bugetare și de tensiunile geopolitice.

Aurul s-a ieftinit luni, după ce discuțiile de pace dintre SUA și Iran s-au încheiat fără rezultat, iar Washingtonul a anunțat că va bloca Strâmtoarea Ormuz. De la începutul războiului, aurul a pierdut aproximativ 10% din valoare, în timp ce investitorii s-au concentrat mai mult pe riscul creșterii inflației, pe fondul scumpirii energiei.

„Riscul de inflație se vede acum mult mai repede”, a spus Gupta. El a adăugat că acest lucru poate ține prețul aurului sub presiune pe termen scurt, dar că prognozele economice nu arată, deocamdată, spre o recesiune.

Părerea UBP este similară cu cea a altor mari bănci de investiții, care și-au menținut în ultimele săptămâni estimările optimiste pentru aur, în ciuda scăderilor recente. Și ANZ Banking Group, și Goldman Sachs cred că prețul aurului va continua să crească.

În ultimele săptămâni, investitorii care au profitat de scăderea prețului au început din nou să cumpere, iar aurul a recuperat o parte din pierderi. Potrivit unei analize Bloomberg, cantitatea de aur deținută la nivel global prin ETF-uri a crescut cu aproximativ 20 de tone în aprilie, după ce în martie au fost înregistrate cele mai mari ieșiri lunare din ultimii cinci ani.

Gupta a mai spus că pentru noi cumpărări este nevoie de mai multă claritate în privința evoluției tensiunilor geopolitice. „În acest moment, nu avem această claritate”, a explicat el. „Ce s-a întâmplat în weekend a arătat și mai clar că piețele au nevoie de răspunsuri.”