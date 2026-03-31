Italia, Polonia, Franța și Marea Britanie au refuzat să ajute SUA. Trump, reacție furioasă: „SUA nu vor mai fi acolo pentru voi”

Aliații Statelor Unite din Golf, conduși de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, îl îndeamnă pe președintele Donald Trump să continue războiul împotriva Iranului, argumentând că Teheranul nu a fost slăbit suficient de campania de bombardamente condusă de SUA, care durează de o lună, potrivit unor oficiali americani, din Golf și israelieni, citați de Associated Press.

Unii dintre aliații regionali susțin acum în fața Casei Albe că momentul oferă o oportunitate istorică de a paraliza definitiv regimul clerical de la Teheran.

Oficiali din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain au transmis în discuții private că nu doresc ca operațiunea militară să se încheie până când nu vor exista schimbări semnificative în conducerea iraniană sau o schimbare dramatică a comportamentului Iranului, potrivit oficialilor, care nu au fost autorizați să comenteze public și au vorbit sub protecția anonimatului.

Presiunea venită din partea statelor din Golf apare în timp ce Trump oscilează între a afirma că conducerea iraniană, grav slăbită, este pregătită să încheie conflictul și a amenința cu escaladarea suplimentară a războiului dacă nu se ajunge curând la un acord.

Deși liderii regionali susțin în general acum eforturile SUA, un diplomat din Golf a descris existența unor diviziuni, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite fiind în fruntea apelurilor pentru creșterea presiunii militare asupra Teheranului.

Emiratele Arabe Unite au devenit probabil cele mai „belicoase” dintre statele din Golf și fac presiuni puternice asupra lui Trump pentru a ordona o invazie terestră, a spus diplomatul. Kuweitul și Bahrainul favorizează, de asemenea, această opțiune. Emiratele Arabe Unite, care s-au confruntat cu peste 2.300 de atacuri cu rachete și drone din partea Iranului, au devenit tot mai iritate pe măsură ce războiul continuă, iar salvele de atacuri riscă să afecteze imaginea lor de centru sigur, prosper și curat pentru comerț și turism în Orientul Mijlociu.

Omanul și Qatarul, care în mod istoric au jucat rolul de intermediari între Iranul izolat economic și Occident, au favorizat o soluție diplomatică.

Diplomatul a spus că Arabia Saudită a argumentat în fața SUA că încheierea războiului în acest moment nu va produce un „acord bun”, unul care să garanteze securitatea vecinilor arabi ai Iranului.

Saudiții spun că un eventual acord de încheiere a războiului trebuie să neutralizeze programul nuclear al Iranului, să distrugă capacitățile sale de rachete balistice, să pună capăt sprijinului oferit de Teheran grupărilor proxy și, de asemenea, să asigure că Strâmtoarea Hormuz nu va mai putea fi blocată eficient de Republica Islamică în viitor, așa cum s-a întâmplat în timpul conflictului.