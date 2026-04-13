Ce este o blocadă navală și cum ar funcționa, practic, în Strâmtoarea Ormuz. FOTO: Hepta

Armata americană a anunțat că va începe o blocadă a porturilor iraniene luni, la ora 10:00 ET (17:00, ora României) și că va fi „aplicată în mod imparțial navelor tuturor națiunilor” care intră sau ies din Strâmtoarea Ormuz. Decizia vine după ce negociatorii celor două părți nu au reușit să ajungă la un acord pentru încheierea războiului început pe 28 februarie.

Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile directe cu Iranul, desfășurate în Pakistan, au eșuat deoarece Iranul „nu a vrut să renunțe la ambițiile sale nucleare”. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a pus vina pe „cererile excesive și solicitările ilegale” ale Statelor Unite, scrie BBC.

Ce a spus Trump despre blocadă?

Într-o postare publicată duminică pe Truth Social, președintele american Donald Trump a spus că SUA vor începe să „BLOCHEZE toate navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Hormuz”.

„Am dat instrucțiuni și Marinei să urmărească și să intercepteze fiecare navă aflată în ape internaționale care a plătit taxă Iranului. Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere sigură pe mările lumii”, a spus Trump.

El a adăugat că Statele Unite vor începe și distrugerea minelor despre care susține că au fost plasate de Iran în strâmtoare. „Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi NIMICIT!”, a continuat el.

Trump a spus că „la un moment dat” se va ajunge la un acord privind libera trecere, dar că „Iranul nu a permis acest lucru, spunând doar: «S-ar putea să fie o mină pe undeva», ceva despre care doar ei știu”.

Într-o altă postare, el a adăugat că „Iranul a promis că va deschide Strâmtoarea Ormuz și a eșuat în mod conștient să facă acest lucru”. „Așa cum au promis, ar trebui să înceapă imediat procesul de redeschidere RAPIDĂ a acestei CĂI MARITIME INTERNAȚIONALE!”, a spus el.

Cum ar funcționa, în practică, o blocadă?

Manualul Marinei SUA privind dreptul operațiunilor navale, din 2022, definește blocada ca o „operațiune de război menită să împiedice navele și/sau aeronavele tuturor statelor, fie ele inamice sau neutre, să intre sau să iasă din porturi, aerodromuri sau zone de coastă aflate în posesia, ocupate de sau controlate de un stat inamic”.

Inițial, Trump a spus că Marina SUA va începe procesul de blocare a strâmtorii „cu efect imediat”.

Mai târziu, duminică, el a declarat pentru Fox News că blocada „va mai dura puțin până va fi pusă în practică, dar va deveni eficientă destul de curând” și a descris-o drept o politică de tipul „totul sau nimic”.

Într-o postare pe X, Comandamentul Central al SUA (Centcom) a anunțat că forțele sale vor începe aplicarea blocadei luni, la ora 10:00 EDT (15:00 BST).

„Blocada va fi aplicată în mod imparțial navelor tuturor statelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Arab și Golful Oman”, a transmis Centcom. Centcom a mai precizat că forțele americane nu vor împiedica libertatea de navigație a navelor care se deplasează către și dinspre porturi non-iraniene și că informații suplimentare vor fi oferite navigatorilor comerciali printr-un anunț oficial înainte de începerea blocadei.

Trump a spus că și alte țări vor participa la blocadă, fără să precizeze care sunt acestea. BBC a scris că Marea Britanie nu va fi implicată în această operațiune.

Trump a mai declarat pentru Fox News că NATO s-a oferit să ajute la „curățarea” strâmtorii, adăugând că aceasta va putea fi folosită din nou „nu peste foarte mult timp”. El a afirmat că Statele Unite vor trimite nave pentru deminare și că și Marea Britanie, membră NATO, va face același lucru. „Înțeleg că Marea Britanie și încă două țări trimit nave de deminare”, a spus Trump.

Premierul britanic Keir Starmer declarase anterior că sistemele britanice de căutare a minelor sunt deja în regiune. Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a spus: „Continuăm să susținem libertatea de navigație și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care este urgent necesară pentru a sprijini economia globală și costul vieții acasă”. Acesta a adăugat că Strâmtoarea Oormuz „nu trebuie să fie supusă taxării”. „Lucrăm de urgență cu Franța și alți parteneri pentru a forma o coaliție largă care să protejeze libertatea de navigație.”

Trei experți juridici din SUA au declarat pentru BBC că o blocadă ar putea încălca dreptul maritim. Unul dintre ei a pus sub semnul întrebării și dacă o astfel de măsură, impusă militar, nu ar încălca actualul acord de încetare a focului.

De ce ar bloca SUA strâmtoarea?

Poziția geografică a strâmtorii i-a permis Iranului să o folosească drept instrument de presiune în timpul acestui război, permițând selectiv trecerea unor nave prin culoarul îngust și provocând, în același timp, creșterea prețului petrolului.

Teheranul a perceput sume foarte mari de bani pentru a permite unor nave să treacă.

Prin blocarea strâmtorii, Trump ar putea tăia o sursă importantă de venit pentru guvernul iranian, deși acest lucru riscă să ducă la o nouă creștere a prețurilor la petrol și gaze. El a declarat pentru Fox News că „nu vom lăsa Iranul să facă bani din vânzarea petrolului către cei pe care îi place și nu către cei pe care nu îi place”, spunând că obiectivul este ca prin acest culoar strategic să treacă „ori toți, ori niciunul”.

Analiștii spun că declarația președintelui american are rolul de a pune presiune pe Iran pentru a accepta un acord în condițiile impuse de Washington.

În emisiunea Face the Nation de la CBS, congresmanul republican Mike Turner, din statul Ohio, a spus că blocada este o metodă de a forța rezolvarea situației din Ormuz. „Președintele, spunând că nu îi vom lăsa pur și simplu pe ei să decidă cine trece, îi cheamă la masă pe toți aliații noștri și pe toți ceilalți”, a afirmat el. „Această problemă trebuie rezolvată.”

Însă senatorul Mark Warner din Virginia, cel mai important democrat din Comisia pentru Informații a Senatului, a declarat duminică pentru CNN: „Nu înțeleg cum blocarea strâmtorii i-ar determina pe iranieni să o redeschidă”.

Care ar fi impactul?

Pe termen scurt, amenințarea lui Trump de a bloca strâmtoarea va afecta doar un număr foarte mic de nave care încă mai navighează prin această rută, a declarat pentru BBC expertul în transport maritim Lars Jensen. „Dacă americanii chiar vor face asta, va opri un flux foarte mic de nave. La scară mare, nu schimbă în realitate foarte mult”, spune el.

Jensen, directorul general al Vespucci Maritime, afirmă că și amenințarea lui Trump de a opri trecerea în siguranță a navelor care plătesc taxe Iranului ar avea un impact redus, deoarece orice companie care face asta riscă deja sancțiuni americane.

„În primul rând, sunt foarte puține nave care mai trec. Și mai puține sunt cele care plătesc, iar cele care plătesc sunt deja supuse sancțiunilor americane”, a spus el.

Majoritatea companiilor de transport vor continua să aștepte să vadă dacă apare un acord de pace provizoriu și dacă acesta va rezista, iar dacă acest lucru se va întâmpla, traficul maritim ar putea reveni treptat, spune Jensen.

Care este situația actuală în strâmtoare?

Un armistițiu de două săptămâni în războiul dintre SUA-Israel și Iran, convenit pe 7 aprilie, includea și condiția garantării „trecerii în siguranță” prin această rută maritimă îngustă.

Cu toate acestea, navele din zonă au primit apoi mesaje potrivit cărora vor fi „țintite și distruse” dacă încearcă să traverseze strâmtoarea fără permisiune, iar în primele trei zile după anunțarea armistițiului doar câteva nave au făcut această călătorie.

Până la ora 17:00 BST din 10 aprilie, doar 19 nave fuseseră monitorizate traversând strâmtoarea de la intrarea în vigoare a armistițiului, potrivit unei analize BBC Verify pe baza datelor de urmărire furnizate de MarineTraffic. Dintre acestea, patru erau petroliere care transportau petrol, gaze sau produse chimice. Restul erau nave de marfă vrac sau nave de tip container, din categorii diferite.

Alte nave au treecut fără să își transmită poziția. Prin comparație, înainte de izbucnirea conflictului, pe 28 februarie, prin Strâmtoarea Ormuz treceau în medie 138 de nave pe zi.