"Regina cipurilor” din China conduce ofensiva Beijingului în războiul tehnologic cu SUA: "Va urma o nouă eră a semiconductorilor"

3 minute de citit Publicat la 23:45 25 Mai 2026 Modificat la 23:54 25 Mai 2026

Când He Tingbo a fost numită în 2003 la conducerea dezvoltării cipurilor pentru Huawei, tânăra ingineră a primit un buget anual de 400 de milioane de dolari. FOTO: Profimedia Images

He Tingbo, una dintre cele mai influente figuri din industria semiconductorilor din China și șefa diviziei de cipuri a Huawei, se află în centrul eforturilor Beijingului de a reduce dependența de tehnologiile occidentale, după sancțiunile impuse de SUA companiei chineze. Considerată un personaj-cheie în strategia Huawei de supraviețuire și dezvoltare, ea a prezentat recent o nouă abordare privind viitorul semiconductorilor, într-un moment în care industria globală caută alternative la modelul clasic de dezvoltare a cipurilor, potrivit Reuters.

Când He Tingbo a fost numită în 2003 la conducerea dezvoltării cipurilor pentru Huawei, tânăra ingineră a primit un buget anual de 400 de milioane de dolari și o misiune care avea să o plaseze, în timp, în centrul celui mai important efort tehnologic al Chinei.

Mai bine de două decenii mai târziu, He, descrisă frecvent în cercurile tehnologice chineze drept „regina cipurilor” de la Huawei, a devenit unul dintre cei mai importanți executivi ai companiei și un simbol al determinării Chinei de a supraviețui sancțiunilor americane și de a construi o industrie independentă de semiconductori.

Ea este președinta diviziei de semiconductori a Huawei și directoarea Comitetului Științific al companiei. Totodată, este una dintre cele doar două femei din consiliul de administrație format din 17 membri, alături de Meng Wanzhou, fiica fondatorului Ren Zhengfei și actuala președintă rotativă a companiei.

Cea mai recentă apariție publică a sa a avut loc luni, la Simpozionul Internațional IEEE privind Circuitele și Sistemele, desfășurat în Shanghai, unde a susținut discursul principal intitulat „Noua cale a semiconductorilor în practică”. Intervenția a plasat-o în centrul dezbaterii globale despre ce urmează după legea lui Moore.

Timp de decenii, progresul în industria cipurilor a fost alimentat de miniaturizarea tranzistorilor și integrarea unui număr tot mai mare dintre aceștia pe un singur cip, ceea ce a făcut calculatoarele mai rapide, mai ieftine și mai eficiente energetic — un model cunoscut drept legea lui Moore. Însă, pe măsură ce miniaturizarea semiconductorilor se apropie de limitele litografice și atomice, această lege devine tot mai puțin eficientă, obligând industria să găsească noi metode pentru creșterea performanței.

Pentru Huawei, această provocare a apărut mai devreme și mai brutal decât pentru mulți dintre rivalii săi. Sancțiunile impuse de SUA începând din 2019 au tăiat accesul companiei la tehnologii-cheie străine și la producția de ultimă generație, amenințând afacerile sale, de la smartphone-uri până la echipamente de telecomunicații.

Noile restricții americane au pus ulterior mulți dintre partenerii și competitorii chinezi ai Huawei într-o situație similară, crescând importanța tehnologiilor de semiconductori „post-Moore”.

Luni, He Tingbo a prezentat ceea ce Huawei numește „Legea Tau Scaling”, un principiu despre care compania susține că poate ghida dezvoltarea cipurilor într-o perioadă în care legea lui Moore își pierde relevanța.

Peste 380 de cipuri au fost produse în masă pe baza noii abordări

Huawei afirmă că echipa condusă de He a lucrat timp de șase ani la aplicarea acestui principiu și că a produs deja în masă 381 de cipuri bazate pe această abordare.

Noua teorie susține că industria semiconductorilor ar trebui să își mute atenția de la simpla miniaturizare a tranzistorilor către creșterea vitezei de transfer între dispozitive, circuite, cipuri și sisteme de calcul.

Cariera lui He Tingbo a urmat îndeaproape ascensiunea globală a Huawei, anii dificili de după sancțiunile americane și apoi renașterea companiei ca motor central al ambiției Chinei de a deveni o superputere tehnologică.

Născută în 1969 în Changsha, în provincia chineză Hunan, ea s-a alăturat Huawei în 1996 ca inginer, după ce obținuse două diplome de licență în fizica semiconductorilor și ingineria comunicațiilor, precum și un master la Beijing University of Posts and Telecommunications.

În 2004, Huawei a înființat oficial HiSilicon, divizia sa de proiectare a cipurilor, pe care He a ajutat-o să o transforme dintr-un mic departament intern într-una dintre cele mai extinse operațiuni de semiconductori din lume.

Sub conducerea sa, Huawei și-a dezvoltat capacități în proiectarea de sisteme pe cip, optoelectronică și tehnologii avansate de împachetare a semiconductorilor.

După impunerea sancțiunilor, He Tingbo a devenit una dintre figurile centrale ale efortului intern de supraviețuire al Huawei.