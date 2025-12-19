Războiul cipurilor AI: China și-a construit în secret propriul “Proiect Manhattan” pentru supremație tehnologică

În loc să se bazeze pe instrumente interzise, ​​fabricile chineze îmbunătățesc mașinile existente pentru cipuri. Foto: GettyImages

Industria semiconductorilor din China a găsit o soluție alternativă la controalele occidentale pentru exporturi prin modernizarea mașinilor mai vechi de fabricare a cipurilor, în loc să importe altele noi, restricționate. Fabricile chineze modernizează sisteme avansate de litografie ultravioletă pentru a produce cipuri utilizate în inteligența artificială și smartphone-uri de ultimă generație, potrivit unor surse, citate de Financial Times.

Această abordare permite producătorilor chinezi de cipuri să extragă mai multă performanță din echipamentele care rămân legale pentru deținere și operare, evidențiind lacunele dintr-un regim de reglementare conceput pentru a încetini progresul tehnologic al Chinei.

Potrivit Modern Diplomacy, Huawei joacă un rol crucial în orchestrarea accelerării producției de cipuri avansate chineze, coordonând eforturile dintre diverse companii și institute de cercetare. Operațiunea a fost comparată cu Proiectul Manhattan din SUA, cu scopul de a atinge o autosuficiență completă în fabricarea de cipuri avansate.

Evoluțiile subliniază provocările cu care se confruntă eforturile conduse de SUA de a limita ambițiile Chinei în domeniul semiconductorilor. Washingtonul a presat aliații, inclusiv Olanda, Japonia și Coreea de Sud, să înăsprească controalele pe întregul lanț de aprovizionare, limitând nu doar vânzările de echipamente, ci și service-ul și asistența tehnică.

Cu toate acestea, firmele de inginerie terțe au efectuat modificări folosind componente importate, permițând fabricilor să ocolească restricțiile fără implicarea directă a producătorului olandez ASML.

În loc să se bazeze pe instrumente interzise, ​​fabricile îmbunătățesc mașinile existente cu componente modernizate provenite din străinătate.

Controalele la export din SUA și Olanda împiedică ASML, cea mai importantă companie tehnologică din lume, să vândă către China cele mai avansate sisteme de litografie ale sale. Drept urmare, multe fabrici chineze se bazează pe sisteme mai vechi.

Avansul tehnologic al Chinei nu este blocat de restricțiile occidentale

În ciuda acestor limitări, producătorii chinezi au reușit să utilizeze aceste mașini pentru a produce cipuri de șapte nanometri, un nod de proces necesar pentru sarcinile de lucru moderne de inteligență artificială. În industria semiconductorilor, nanometrii se referă la progrese generaționale, mai degrabă decât la dimensiuni fizice literale.

Persoanele familiarizate cu aceste îmbunătățiri spun că fabricile chineze au obținut etape de procesare a plachetelor de siliciu, componente optice și senzori de aliniere îmbunătățiți prin intermediul piețelor secundare.

Aceste îmbunătățiri permit o precizie mai mare la stratificarea circuitelor, îmbunătățind randamentele și debitul fără a încălca oficial regulile de export.

Cel mai mare producător de cipuri din China, Semiconductor Manufacturing International Corporation, și gigantul tehnologic Huawei se numără printre cei cunoscuți pentru producția de cipuri avansate folosind instrumente ASML mai vechi. Deși rămâne neclar dacă toate liniile lor de producție utilizează componente modernizate, analiștii spun că rezultatele sunt din ce în ce mai evidente în produsele finite.

Procesul se bazează adesea pe multi-patterning, o tehnică care implică treceri repetate de litografie DUV pentru a obține caracteristici mai fine produse în mod normal cu mașinile EUV. Multi-patterning este mai lent, mai scump și predispus la defecte, dar modernizările componentelor ajută la compensarea unora dintre aceste dezavantaje prin îmbunătățirea preciziei și a eficienței.

Analiștii de la TechInsights au declarat recent că cel mai recent procesor Kirin de la Huawei reflectă cele mai avansate capacități de fabricație ale Chinei de până acum, sugerând progres continuu în ciuda restricțiilor tehnologice.

ASML a avertizat investitorii că vânzările către China vor scădea probabil brusc pe măsură ce controalele intră în vigoare, dar analiștii spun că baza instalată de mașini oferă fabricilor chineze spațiu pentru a continua să inoveze.

Experții din industrie avertizează că modernizarea instrumentelor mai vechi nu poate înlocui complet accesul la echipamente de ultimă generație de la companii precum TSMC sau Samsung. Costurile rămân mai mari, iar producția mai puțin eficientă. Totuși, progresul Chinei sugerează că controalele la export ar putea încetini, dar nu opri, avansul acesteia.

Amintim că CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a avertizat că Statele Unite subestimează complexitatea și seriozitatea progresului înregistrat de China în dezvoltarea inteligenței artificiale.