Un cuplu de italieni riscă o amendă uriaşă după ce s-au întors din Mauritius cu 8 corali protejaţi ascunşi în valiză

În bagajele lor celor doi italieni, ofiţerii au descoperit o întreagă colonie de corali protejaţi care proveneau din Mauritius. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un cuplu de italieni s-a întors acasă din Mauritius şi a fost prins la aeroport cu opt corali protejaţi în valize. Acum riscă o amendă de 5000 de euro.

Cei doi italieni s-au întors din vacanţa în Mauritius, iar în Italia, la aeroportul Malpensa Guardia di Finanza i-a amendat după ce au descoperit şi au confiscat opt ​​exemplare de corali aparținând unei specii pe cale de dispariție în timpul controalelor de securitate de pe aeroport, relatează Il Messaggero.

În bagajele lor celor doi italieni, ofiţerii au descoperit o întreagă colonie de corali formată din opt exemplare, aparținând ordinului Scleractinia, organisme marine protejate de Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție (CITES), care reglementează comerțul internațional cu faună și floră sălbatică pe cale de dispariție. Unele mostre au prezentat, de asemenea, caracteristici evidente, cum ar fi mirosul și colorația, indicând scoaterea recentă din recif, o practică ce poate provoca daune grave ecosistemelor marine.

Coralii lipsiţi de documentația cerută de reglementările internaționale, au fost imediat confiscaţi, în timp ce cei doi pasageri au fost amendați cu 5.000 de euro.