Misterul din jurul morții unei moștenitoare germane milionare, de 26 de ani. Familia a spus inițial că a fost vorba de accident rutier

2 minute de citit Publicat la 16:27 12 Iun 2026 Modificat la 16:27 12 Iun 2026

Caroline von Rantzau avea 26 de ani FOTO: rantzau.de

Moștenitoarea germană a unei companii de transport maritim a fost găsită moartă, cu o plagă produsă prin împușcare, într-un lodge luxos de safari din Africa de Sud, care aparține familiei sale. Cu numai o zi înainte, un apropiat al familiei a fost, de asemenea, găsit împușcat mortal pe aceeași proprietate.

Circumstanțele din jurul morții lui Caroline von Rantzau, 26 de ani, și a managerului financiar Arno Koën, 44 de ani, au ridicat multe semne de întrebare cu privire la evenimentele desfășurate în rezervația privată de vânătoare Leeuwfontein a familiei, din provincia Limpopo, Africa de Sud, potrivit Bild.

› Vezi galeria foto ‹

Primele informații făcute publice de compania de transport maritim a familiei susțineau că von Rantzau a murit într-un accident de mașină pe 1 iunie. Cu toate acestea, poliția a confirmat ulterior că ambele decese au implicat arme de foc.

Potrivit unor serse, Koën a fost găsit mort pe 31 mai, după ce a suferit o rană prin împușcare provocată de un pistol de 9 mm.

O zi mai târziu, martorii ar fi auzit două focuri de armă venind din camera lui von Rantzau.

Investigațiile poliției au dezvăluit ulterior că și aceasta suferise o rană mortală prin împușcare.

Se presupune că von Rantzau a fost împușcată cu o pușcă de vânătoare de calibru 357.

Potrivit unui martor citat de Bild, arma provenea din dulapul cu arme al tatălui ei, Dr. Eberhart von Rantzau.

Ofițerii Serviciului de Poliție din Africa de Sud au petrecut două zile investigând proprietatea familiei, colectând probe și intervievând martori.

Anchetatorii nu au făcut publice circumstanțele exacte ale niciunuia dintre decese și nu au anunțat niciun suspect.

Decesele au provocat un șoc puternic în interiorul familii germane. Von Rantzau era considerată o figură în ascensiune în cadrul celebrei dinastii navale din Hamburg.

Tatăl ei este director general al Deutsche Afrika-Linien GmbH, care și-a vândut afacerea de transport maritim de containere către Hapag-Lloyd în 2022. Familia deține, de asemenea, mai multe afaceri în Africa de Sud.

Tânăra de 26 de ani își construise, potrivit relatărilor, o viață în Africa de Sud și cumpărase recent alte două proprietăți în regiunea de la granița cu Mozambic.

Prieteni și cunoscuți au declarat că avea grijă de animale la lodge-ul de safari de lux și era pasionată de vânătoare.

Sursele Bild sugerează că avea o relație deosebit de apropiată cu Koën, care se ocupa de aspectele financiare și gestiona rezervările oaspeților la proprietate.

Potrivit Bild, ea îl descria prietenilor ca pe un fel de „tată adoptiv” și „mentor”.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Malesela Ledwaba, a declarat că vor fi efectuate autopsii asupra cadavrelor, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

„Rezultatele autopsiei le vor oferi anchetatorilor informații despre cauzele reale ale deceselor și vor determina dacă vor fi lansate investigații împotriva altor persoane”, a spus acesta.