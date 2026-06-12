Tribunalul București a respins contestațiile Romprest. Contractul de salubrizare cu Primăria Sectorului 1 se încheie la finalul lunii

Personalul Romprest. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Tribunalul București a respins contestațiile Romprest împotriva deciziei de încheiere a contractului de salubrizare cu Primăria Sectorului 1. Într-o precizare pentru presă, Primăria Sectorului 1 anunță că instanța a stabilit că decizia de încheiere a contractului la finalul lunii iunie „este legală, temeinică și continuă să producă efecte”.

„Cu privire la litigiile aflate pe rolul instanțelor și al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor în relația cu Compania Romprest Service SA, Primăria Sectorului 1 face următoarele precizări:

În dosarele nr. 1950/2026 și nr. 2156/2026, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestațiile formulate de Romprest împotriva procedurii de negociere fără publicare prealabilă. Soluțiile confirmă demersul urgent inițiat de Sectorului 1 pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare”, transmite Primăria Sectorului 1.

Astfel, Tribunalul București a respins contestația Romprest, prin care cerea ca încheiera contractului la 30 iunie să fie suspendată, stabilind că decizia Consiliului Local „este legală, temeinică și continuă să producă efecte”.

„În dosarul nr. 21166/3/2026, Tribunalul București a respins cererea Romprest de suspendare a efectelor actului prin care operatorul este informat că relația contractuală încetează la termen, respectiv la 30.06.2026, în temeiul prevederilor contractuale, ale Actului adițional nr. 6/2012 și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 24/2026. În consecință, actul de informare nr. 183/26.02.2026 produce efecte juridice depline, instanța neidentificând motive care ar fi justificat suspendarea acestuia.

În dosarul nr. 12037/3/2026, Tribunalul București a respins excepția de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 24/2026, invocată de Romprest. Această soluție confirmă că hotărârea Consiliului Local, prin care s-a luat act de data încetării contractului la 30.06.2026, este legală și temeinică și continuă să producă efecte. Tot în acest dosar, soluția de anulare a actului de informare nr. 183/26.02.2026 nu este nici executorie și nici definitivă, așadar, actul de informare produce efecte depline în continuare. Sectorul 1 va exercita căile de atac prevăzute de lege față de soluția de anulare.

Raportat la stadiul actual al acestor dosare, Sectorul 1 precizează că relația contractuală cu Compania Romprest Service S.A. încetează la data de 30 iunie 2026, astfel cum părțile au convenit în anul 2012 prin semnarea Actului Adițional nr. 6/2012, întrucât Romprest nu și-a îndeplinit obligația de a construi stația de sortare în termenii contractuali”, mai transmite Primăria.

Contractul Romprest cu Primăria Sectorului 1 din București se termină pe 30 iunie, după ce prima încercare a companiei de a muta finalul contractului s-a oprit în instanţă. Consilierii locali ai Sectorului 1 au votat, în unanimitate, pe 19 februarie, ruperea contractului dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest după ce compania a refuzat să deszăpezească străzile.

Primăria Sectorului 1 are, de la începutul lunii iulie, un nou operator de salubrizare, Blue Planet, care va asigura, pentru maximum 12 luni, colectarea deşeurilor menajere, curăţenia stradală şi deszăpezirea.