Scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Instanța a decis: Contractul Romprest cu Primăria expiră pe 30 iunie. Cine va face salubrizarea

5 minute de citit Publicat la 11:26 12 Mai 2026 Modificat la 11:26 12 Mai 2026

Echipă de salubrizare a Romprest, în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Contractul Romprest cu Primăria Sectorului 1 din București se termină pe 30 iunie, după ce prima încercare a companiei de a muta finalul contractului s-a oprit în instanţă.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis marţi, Tribunalul Bucureşti a respins cererea Romprest privind actul adiţional nr. 6, documentul în baza căruia contractul încheiat cu autoritatea locală ajunge la termen la sfârşitul lunii iunie. Prin contestarea acestuia, operatorul de salubrizare încerca să susţină că actualul contract nu se termină în 2026, ci poate continua până în 2033.

Tribunalul Bucureşti a respins cererea depusă de Romprest în dosarul 5556/3/2026, prin decizia luată pe 8 mai. În dosar, Romprest a cerut instanţei să constate că actul adiţional nr. 6 nu ar produce efecte juridice.

Ce prevede actul adițional nr. 6 dintre Romprest și Primăria Sectorului 1

Actul adiţional nr. 6, semnat în 2012 de ambele părţi, este documentul ce a modificat durata contractului de salubrizare încheiat în 2008 între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Romprest. Acesta a permis continuarea contractului de la momentul semnării, fără a fi reziliat aşa cum a cerut, la vremea respectivă, Consiliul Concurenţei.

Contractul iniţial avea o durată de 25 de ani. Prin semnarea actul adiţional nr. 6, durata contractului a fost redusă la 18 ani, pentru că nu a fost construită şi operată o staţie de sortare a deşeurilor în beneficiul Sectorului 1. Termenul rezultat în urma aplicării acestor impuneri legale şi contractuale este 30 iunie 2026.

Romprest a primit aproape 800 de amenzi de la Primărie, în ultimul an

„Decizia judecătorilor confirmă că suntem pe drumul legal. Nici Primăria şi nici Consiliul Local nu lucrează cu improvizaţii şi nu luăm decizii după presiunile făcute prin diminuarea frecvenţelor de curăţenie stradală. Reconstruirea sistemului de salubrizare merge mai departe. Sectorul 1 va avea un serviciu de salubrizare organizat mai eficient şi mai aproape de nevoile oamenilor. Curăţenia stradală şi deszăpezirea trebuie să fie servicii făcute la timp şi verificate permanent”, a declarat Iulian Hatmanu, viceprimar al Sectorului 1.

În 2025 şi anul acesta, Primăria Sectorului 1 a sancţionat Romprest pentru „multiple deficienţe” constatate în serviciul de salubrizare. În 2025, operatorul a primit amenzi de 3.267.700 de lei, iar pentru 2026 valoarea acestora este, până în prezent, de 375.500 de lei.

Cele mai multe sancţiuni de anul trecut au vizat „curăţenia stradală defectuoasă”. Pentru aceste deficienţe au fost aplicate 763 de amenzi, în valoare totală de 2.452.000 de lei. Alte 19 amenzi, în valoare de 780.000 de lei, au fost aplicate pentru „deficienţe în colectarea separată a deşeurilor de la populaţie”. Pentru deszăpezire, în 2025 au fost aplicate zece amenzi, în valoare totală de 31.000 de lei. Au mai fost sancţionate „depozitarea neglijentă a deşeurilor şi deteriorarea infrastructurii de colectare”.

În 2026, cele mai multe amenzi s-au dat pentru că străzile nu au fost deszăpezite la timp

Anul acesta, cele mai multe sancţiuni au vizat neîndeplinirea la termen a operaţiunilor de deszăpezire. Pentru aceste abateri au fost aplicate 55 de amenzi, în valoare totală de 165.000 de lei. Cea mai mare valoare a sancţiunilor de anul acesta a fost însă pentru deficienţe în colectarea separată a deşeurilor: patru amenzi, în valoare totală de 175.000 de lei.

Au mai fost sancţionate utilaje de colectare cu scurgeri, colectarea incompletă, colectarea cu maşină neconformă, deşeurile abandonate pe domeniul public, nerespectarea programelor de salubrizare stradală, întârzierea transmiterii jurnalului de activitate pe timp de iarnă şi starea tehnică a utilajelor de deszăpezire.

La aceste sancţiuni se adaugă penalităţi pentru neefectuarea corespunzătoare a serviciului de deszăpezire în valoare de 3,3 milioane de lei.

„Până în ultima zi a acestui contract, Primăria Sectorului 1 va monitoriza întreaga activitate de salubrizare. Vom verifica modul în care operatorul îşi respectă obligaţiile şi vom sancţiona orice abatere constatată. Serviciul de curăţenie trebuie prestat până la capăt, iar noi ne vom asigura că acest lucru se va întâmpla”, a spus viceprimarul Iulian Hatmanu.

Cine se va ocupa de salubrizare în Sectorul 1, după 1 iulie 2026

După 30 iunie, Primăria Sectorului 1 va prelua etapizat curăţenia stradală şi deszăpezirea prin Urbanzor SRL, societatea cu capital integral public înfiinţată de Consiliul Local.

Compania va gestiona măturatul, spălatul, stropitul, întreţinerea căilor publice şi intervenţiile de iarnă.

Colectarea deşeurilor menajere nu va intra în atribuţiile Urbanzor, ci va fi delegată separat, prin licitaţie, unui operator specializat.

Din 2027, cetățenii vor plăti pentru ridicarea gunoiului menajer. Valoarea taxei nu a fost încă stabilită.

Când a început scandalul gunoaielor din Sectorul 1

Scandalul dintre Romprest și Primăria Sectorului 1 este unul dintre cele mai lungi și controversate conflicte administrative din București, legat de contractul de salubrizare al Sectorului 1.

Conflictul își are originea în contractul semnat în 2008 între Primăria Sectorului 1 și Romprest pentru servicii de salubrizare (ridicare gunoi, măturat stradal, deszăpezire etc.). Contractul era pe termen foarte lung și cu valori foarte mari, iar ulterior a fost modificat prin mai multe acte adiționale.

Scandalul a explodat public însă în 2020–2021, după venirea la primărie a lui Clotilde Armand. Noua administrație a susținut că tarifele Romprest erau umflate, anumite servicii erau facturate fără bază legală, iar contractul producea prejudicii foarte mari pentru bugetul local.

În 2021, Romprest a refuzat să mai ridice gunoiul în Sectorul , după ce Primăria nu a mai plătit facturile

În 2021 au apărut primele crize majore ale gunoiului neridicat din Sectorul 1, după ce primăria a refuzat plata unor facturi considerate nejustificate, iar Romprest a redus sau suspendat unele servicii.

Administrația Armand a susținut că Romprest factura prea mult, unele majorări de tarif ar fi fost ilegale, contractul era dezavantajos pentru sector și existau prejudicii uriașe pentru bani publici.

În 2021, Direcția de Inspecție Economico-Financiară din Ministerul Finanțelor a spus că Sectorul 1 ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 243 milioane lei prin modul de derulare al contractului.

Ulterior, au existat și anchete DNA privind aprobarea unor tarife și plăți din mandatul fostului primar Daniel Tudorache. Procurorii au vorbit despre un prejudiciu estimat la aproape 944 milioane lei.

Poziția Romprest

Romprest a spus constant că:

primăria nu își respectă obligațiile contractuale;

facturile restante trebuie plătite;

serviciile au fost prestate conform contractului;

administrația folosește conflictul în scop politic.

Compania a acuzat inclusiv „șantaj administrativ” și „denunțare unilaterală” a contractului.

Lupta în instanță: Romprest vs. Primăria Sector 1

Au existat multe procese separate, dar cele mai importante decizii au fost:

1. Instanțele au obligat Primăria să plătească facturile restante către Romprest

În 2021, Judecătoria Sectorului 1 a admis executarea silită cerută de Romprest pentru recuperarea unor datorii.

Ulterior, în 2025, instanța a decis definitiv că Primăria Sectorului 1 trebuie să plătească aproximativ 79 milioane lei către Romprest, plus penalități foarte mari pentru întârziere.

2. Instanțele nu au anulat complet contractul

Deși administrația Sectorului 1 a încercat să reducă sau să încheie relația contractuală, contractul Romprest a rămas în mare parte în vigoare ani la rând, iar compania a continuat să opereze în sector.

3. Tribunalul București a decis durata contractului

În 2026 au apărut primele informații că durata contractului ar urma să fie redusă în urma unor decizii și interpretări judiciare, iar Consiliul Local Sector 1 a votat încetarea contractului înainte de termenul inițial (2033). Romprest a contestat această măsură, acțiune care a fost acum respinsă de judecători.