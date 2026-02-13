După 18 ani, contractul de salubrizare din Sectorul 1 ajunge la final. Primăria pregătește reorganizarea serviciului

sursa foto: George Cristian Tuță, primarul Sectorului 1 / Facebook

După 18 ani, contractul de salubrizare dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest se apropie de final. Acesta va expira anul acesta, pe 30 iunie, iar în ședința de consiliu local ce va avea loc joia viitoare, în data de 19 februarie, aleșii urmează să-l mandateze pe primar pentru a anunța oficial instituțiile și partenerii implicați că actuala delegare ajunge la termen. Totodată, Primăria Sectorului 1 anunță că, în această perioadă, se lucrează la reorganizarea serviciului de salubrizare din sector.

„În ședința Consiliului Local de joi, 19 februarie 2026, pe ordinea de zi se va afla doar un proiect de hotărâre. Acesta vizează mandatarea Primarului Sectorului 1 pentru a comunica oficial instituțiilor și partenerilor interesați faptul că actualul contract de delegare a serviciului public de salubrizare ajunge la termen la data de 30 iunie 2026.

Termenul rezultă din documentele semnate de Primărie și operatorul Romprest, din deciziile instituțiilor de reglementare și control în domeniul salubrizării, dar mai ales din hotărârile instanțelor judecătorești”, se precizează pe site-ul Primăriei Sectorului 1.

Inițial, contractul a fost semnat la 30 iunie 2008 pentru o perioadă de 25 de ani. Ulterior, în 2009, Consiliul Concurenței a cerut reducerea duratei contractului prin Decizia nr. 58. În 2012, contractul a fost renegociat, iar prin Actul adițional nr. 6 s-a redus durata contractuală și s-au stabilit noi condiții, inclusiv termene pentru realizarea unor investiții.

În 2019, Consiliul Local a înființat Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului (DUPSPM) Sector 1 și i-a delegat activitatea de sortare a deșeurilor.

În februarie 2021, Romprest a contestat în instanță atribuirea activității de sortare, susținând că aceasta îi revine prin Actul adițional nr. 6. Ulterior, în martie 2021, Tribunalul București a decis, prin Sentința nr. 1838, că Romprest nu poate efectua sortarea deșeurilor.

Pe parcursul derulării contractului, potrivit informațiilor prezentate de Primărie, Romprest nu ar fi realizat niciodată sortarea deșeurilor în Sectorul 1 într-o stație proprie și nu ar fi transmis lista investițiilor asumate prin contractul de delegare, în care trebuia să fie inclusă și stația de sortare. De asemenea, Primăria susține că a realizat sortarea deșeurilor în stațiile Romwaste, Iridex, Ecosud și 3R Green.

Aceeași prezentare a oficialilor Primăriei Sectorului 1 arată că perioada contractuală de 18 ani este confirmată în documente oficiale ale instituțiilor de control, precum Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, care au avut în vedere prevederile Actului adițional nr. 6 privind durata contractului. Totodată, Curtea de Apel București a acceptat prevederile acestui act adițional și a decis în 2015 că Primăria Sectorului 1 și Romprest pot continua contractul cu reducerile de durată convenite.

În baza acestor documente și hotărâri, Primăria Sectorului 1 arată că din cei 25 de ani stabiliți inițial în contract se scad cei șapte ani (3+4) prevăzuți în Actul adițional nr. 6, ceea ce conduce la data de 30 iunie 2026 ca termen final al contractului.

„În paralel, Primăria Sectorului 1 face pași concreți pentru a organiza serviciul de curățenie publică pe reguli clare, cu accent pe eficiență și tarife corecte. Parcurgem toate etapele administrative necesare pentru implementarea unui sistem de salubrizare adaptat nevoilor reale ale comunității Sectorului 1”, mai precizează oficialii Primăriei Sectorului 1.