Lia Olguța Vasilescu, atac la adresa Oanei Țoiu: „Astfel de specimene trebuie să dispară urgent din Guvern și din viața publică”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a atacat-o dur pe Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a atacat-o dur pe ministrul Afacerilor de Externe, Oana Țoiu, în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta. Aceasta spune că „e degradant” ceea ce a făcut și că „singura concluzie e că astfel de specimene de miniștri trebuie să dispară urgent nu doar din Guvern, ci și din viața politică”.

Reacția primarului Craiovei vine după ce Oana Țoiu a fost acuzată că ar fi dat dispoziție ca fiica lui Victor Ponta să fie scoasă din avionul cu repatriați.

„Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant! Nu știu dacă doamna Țoiu are copii, pare că nu, dar și dacă nu are și nu știe cum suferă un copil într-o asemenea situație, să fie singur într-o țară aflată sub bombardament, nu poate coborî atât de jos nivelul luptei politice.

Faptul că a încercat să explice în conferința de presă că sunt mai importante grupurile de copii (adică cele însoțite de profesori) decât un copil singur, pentru a justifica o asemenea atitudine, o descalifică și mai mult! Până acum, toți miniștrii USR au făcut gafe atât de grave, încât dacă ar fi fost din PSD ar fi scos în stradă toată mișcarea "purilor".

Oamenii de bun simț care văd tot ce fac #reziștii nu ies în stradă, dar judecă! Și singura concluzie e că astfel de specimene de miniștri trebuie să dispară urgent nu doar din guvern, ci și din viața politică!

Toate țările care au avut cetățeni în țările aflate în conflict armat, au găsit soluții să îi aducă acasă. Doamna Țoiu pare mai preocupată de propria imagine decât de asta. Care imagine era oricum praf!

P. S. Am avut meciurile mele politice cu Victor Ponta, dar ce se întâmplă acum e prea mult! Mult prea mult!”, a transmis Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Daciana și Victor Ponta au declarat, joi, că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3.ro că fetița ei, Irina, a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport și că i s-a spus că este ”o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă. Fata a rămas în consulatul României, singură, și familia a reușit să găsească niște români care locuiesc acolo care să o ajute.

Ulterior, aceasta a anunțat la Antena 3 CNN că îi va face plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu.

Joi seara, Oana Țoiu a confirmat, în conferința de presă organizată la MAE, că a existat o discuție cu consulul din Emirate, despre ”respectarea criteriilor, ataât pentru prezența în autocar cât și în avion”.