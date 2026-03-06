Ministrul Sănătății: Încă patru spitale în reţeaua de unităţi dedicate pacienţilor aflaţi în situaţii cardiace critice

Alexandru Rogobete spune că „ajungem astfel la 29 de unităţi dedicate pacienţilor aflaţi în situaţii cardiace critice” / sursă foto: Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că a aprobat extinderea reţelei de Unităţi de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici (AP-USTACC) cu încă patru spitale.

„Ajungem astfel la 29 de unităţi dedicate pacienţilor aflaţi în situaţii cardiace critice, care au nevoie de monitorizare permanentă şi intervenţie rapidă”, scrie pe Facebook ministrul.

Noile unităţi vor funcţiona în:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Andreoiu" Ploieşti

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

Potrivit ministrului, aceste structuri sunt destinate pacienţilor cu infarct miocardic, aritmii severe sau alte urgenţe cardiovasculare, ''situaţii în care fiecare minut poate face diferenţa între viaţă şi moarte''.

Extinderea este realizată prin Programul Naţional de Acţiuni Prioritare - AP-USTACC, prin care aceste unităţi beneficiază de finanţare directă de la Ministerul Sănătăţii pentru achiziţia de medicamente, consumabile şi materiale sanitare necesare îngrijirii pacienţilor critici.

„În Cardiologie, diferenţa o face accesul rapid la un spital pregătit să intervină imediat. Prin consolidarea acestor unităţi creştem capacitatea sistemului de sănătate de a răspunde urgenţelor cardiovasculare şi de a oferi îngrijiri cardiologice avansate în cât mai multe regiuni ale ţării.

Ştiu că mai sunt multe de făcut, dar fiecare astfel de pas înseamnă mai multă siguranţă pentru pacienţi şi şanse reale la tratament rapid şi eficient'', a transmis ministrul Sănătăţii.