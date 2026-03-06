Auditul extern la STB și Termoenergetica, din nou pe masa CGMB. Consilierii discută și reguli mai stricte pentru articolele pirotehnice

Autobuz STB în fața Primăriei Capitalei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: TPBI

Consilierii generali ai Capitalei sunt convocați vineri, de la ora 10:00, într-o nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte importante pentru administrația orașului. Printre acestea se numără realizarea unui audit extern pentru STB și Termoenergetica, modificarea modului de calcul al chiriilor pentru locuințele convenabile, dar și reguli mai stricte privind utilizarea articolelor pirotehnice, relatează Agerpres.

Ședința este convocată după ce reuniunea precedentă, programată pe 26 februarie, nu a mai avut loc din cauza lipsei de cvorum. Probleme similare au apărut și miercuri, când ședințele comisiilor de învățământ și urbanism nu s-au putut desfășura din același motiv.

Primul punct de pe ordinea de zi vizează depunerea jurământului de către Georgiana Diță (REPER), care urmează să preia mandatul de consilier municipal.

Pe agenda ședinței revine și proiectul privind achiziționarea unor servicii de audit extern pentru realizarea unei analize de diagnostic la Societatea de Transport București și la Compania Municipală Termoenergetica. Auditul ar urma să evalueze situația financiară, operațională și managerială a celor două entități. Proiectul a mai fost supus votului în 29 ianuarie, însă a fost respins de Consiliul General.

Un alt proiect prevede reorganizarea activității Centrului Cultural Expo Arte. Potrivit propunerii, activitatea și personalul instituției ar urma să fie transferate către Centrul de Proiecte Culturale ARCUB, iar Centrul Expo Arte ar urma să își înceteze activitatea și să fie desființat ca persoană juridică începând cu 1 mai.

Consilierii generali vor discuta și un proiect prin care Primăria Sectorului 1 ar urma să fie împuternicită să cumpere mai multe imobile de pe bulevardul Bucureștii Noi nr. 245, situate pe malul Lacului Străulești. Spațiile ar urma să fie transformate într-o bază de agrement și într-o zonă de spații verzi, în cadrul proiectului „Promenada Verde”.

Pe ordinea de zi se află și aprobarea unor exproprieri estimate la 75,8 milioane de lei, necesare pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – șoseaua Pipera.

În ceea ce privește locuințele convenabile, un proiect propune stabilirea unui tarif de bază de 8 lei pe metru pătrat pentru chirie. Suma ar urma să fie ajustată în funcție de zona în care se află locuința, prin aplicarea unui coeficient: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C și 1,5 pentru zona D.

Consilierii vor analiza și un proiect prin care Administrația Străzilor ar putea încheia un parteneriat cu Asociația HaicuBicla pentru amplasarea de mobilier urban destinat bicicliștilor în zece puncte din Capitală. Proiectul prevede instalarea unor stații self-service, rasteluri sau suporturi pentru parcarea bicicletelor.

Totodată, pe ordinea de zi a fost introdus și un proiect care urmărește reglementarea mai strictă a utilizării articolelor pirotehnice de către persoane fizice și juridice.

Un alt proiect vizează consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice pentru un bloc cu șase etaje situat pe strada Domnița Anastasia nr. 15. Lucrările ar urma să fie finanțate prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, cu o sumă estimată la 27,5 milioane de lei.

În paralel cu pregătirea ședinței, disputele politice din Consiliul General continuă. USR București a avertizat miercuri că ședința din 6 martie ar putea să nu aibă cvorum dacă reprezentanții PSD, PUSL și AUR vor lipsi.

La rândul său, REPER București a anunțat că a inițiat o scrisoare prin care cere PSD să participe la ședințele Consiliului General și i-a îndemnat pe bucureșteni să susțină acest demers.

„Semnează alături de noi scrisoarea prin care chemăm PSD-ul la muncă în ziua şedinţelor Consiliului General! Consilierii PSD au lipsit în mod repetat de la şedinţe, blocând proiecte importante pentru oraş, de la auditul STB până la continuarea lucrărilor pentru modernizarea sistemului de termoficare", a transmis REPER pe Facebook.

În replică, grupul PSD a anunțat pe 24 februarie că va intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalității va redacta rapoartele necesare pentru proiectul privind diminuarea facturilor la termie atunci când nu sunt respectați parametrii contractuali.

Pe 25 februarie, consilierii municipali AUR au transmis că vor participa la ședințele Consiliului General doar dacă vor fi implementate mai multe proiecte, printre care acordarea stimulentelor pentru persoanele cu dizabilități și exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.

După ce ședința CGMB din 26 februarie nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, copreședinții REPER București, Ana-Maria Boghean și Iulian Hatmanu, au sesizat oficial Instituția Prefectului Municipiului București, solicitând intervenția pentru deblocarea situației și pentru asigurarea depunerii jurământului de către Georgiana Diță.