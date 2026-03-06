Rusia a lansat un atac cu rachete şi aproape 150 de drone Shahed în Ucraina. Mai multe incendii au afectat blocuri de locuinţe

Doi adulți și o adolescentă răniți în atacuri rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk din Ucraina. Sursa foto: Telegram/Oleksandr Hanzha

Armata Rusiei a atacat cu rachete şi aproape 150 de drone Shahed mai multe zone din Ucraina în noaptea de joi spre vineri. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis că 111 drone au fost interceptate. Potrivit primelor informaţii, trei persoane, inclusiv o adolescentă, au fost rănite în urma unor bombardamentelor asupra regiunii Dnipropetrovsk, a relatat Ukrainska Pravda. Atacurile ruseşti au provocat incendii în aproape 50 de clădiri, inclusiv la blocuri de locuinţe, dar și la o întreprindere.

Ucraina a fost ținta unui atac cu drone lansat de Rusia

Armata Rusă a folosit în timpul bombardamentelor de noaptea trecută 141 de drone Shahed, dar şi rachete, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook. Din fericire, s-a reuşit interceptarea a 111 de drone.

"Rușii au atacat trei districte ale regiunii cu sisteme de lansatoare multiple de rachete, drone și artilerie. Trei persoane – o fată de 15 ani, un bărbat de 66 de ani și o femeie de 55 de ani – au fost rănite în districtul Nikopol. Toți vor primi tratament în ambulatoriu", a anunţat Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare a regiunii Dnipropetrovsk, pe Telegram, potrivit sursei citate.

Orașul Nikopol și comunitățile Myrove și Pokrovske au fost afectate. Acolo au fost distruse o casă, trei anexe gospodărești și un automobil. De asemenea, au fost avariate obiective de infrastructură, mai multe clădiri de birouri, o întreprindere, magazine, un salon de coafură, peste 20 de blocuri și case, autobuze, autoturisme și camioane.

Incendii au izbucnit la Kryvyi Rih, iar mai multe blocuri de locuințe, un liceu (școală secundară specializată), o întreprindere și o facilitate de infrastructură au fost avariate.

"Lovituri directe cu drone Shahed asupra unui bloc cu nouă etaje și asupra unei întreprinderi de infrastructură, în două locații diferite. Sunt în desfășurare operațiuni de stingere a incendiilor și de salvare", a scris pe Telegram şeful Consiliului de Apărare al orașului, Oleksandr Vilkul.

Într-un mesaj transmis la ora 03:21, Oleksandr Vilkul a adăugat că autoritățile desfășoară două centre de sprijin pentru oameni.

"Materialele de construcție vor fi aduse în 40 de minute. Vor fi depuse cereri pentru ajutor material din partea orașului. Echipele serviciilor locale sunt mobilizate. Nimeni nu va rămâne fără ajutor", a mai transmis oficialul.

La ora 04:50, ora locală a Ucrainei, Oleksandr Vilkul a trimis un nou mesaj, potrivit căruia, în urma bombardamentelor, au fost avariate până la 30 de clădiri.

Rușii au distrus două case și au avariat alte două în comunitatea Vasylkivka din districtul Synelnykove.

Doi morţi în urma unui atac ucrainean în regiunea Herson, potrivit Moscovei

Un atac ucrainean a ucis două persoane în partea regiunii ucrainene Herson (sud) controlată de Rusia, a anunţat vineri dimineaţă guvernatorul instalat de Moscova, a transmis AFP.

La Oleşki, "drone inamice au aruncat încărcătura lor (explozivă) direct asupra unor persoane" aflate lângă un magazin alimentar "înainte de deschiderea acestuia", a scris Vladimir Saldo pe Telegram.

"Potrivit primelor informaţii, două persoane au fost ucise", iar alte 12 au fost rănite, a adăugat oficialul, precizând că este vorba despre victime civile.

În contextul negocierilor de pace, Rusia vrea ca Ucraina să cedeze 20% din regiunea estică a Doneţkului, pe care încă o controlează – o linie de oraşe pe care Ucraina le numeşte "oraşe-fortăreţe" – precum şi mai mult teritoriu în regiunile sudice Herson şi Zaporojie.