O țară NATO care a fost neutră timp de 50 de ani va permite prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său

1 minut de citit Publicat la 10:45 06 Mar 2026 Modificat la 11:03 06 Mar 2026

Finlanda a devenit membră NATO în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022. FOTO: Profimedia Images

Finlanda urmează să relaxeze interdicția privind armele nucleare, permițând importul, transportul și depozitarea armamentului devastator pe teritoriul finlandez, a declarat joi ministrul Apărării, Antti Häkkänen, potrivit Politico.

Häkkänen a declarat într-o conferință de presă că interdicția legislativă a țării privind armele nucleare, care datează din 1980, nu mai este relevantă în contextul geopolitic actual. „Legislația nu satisface nevoile pe care le are Finlanda ca membru NATO”, a spus Häkkänen.

Finlanda a devenit membră NATO în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022. Țara are peste 1.000 de kilometri de graniță cu Rusia și și-a accelerat și modernizat planurile de apărare.

Häkkänen a declarat că armele nucleare vor fi permise să fie transportate pe teritoriul finlandez dacă nevoile de apărare națională o vor impune, a relatat presa finlandeză. Ministrul a refuzat să ofere scenarii specifice, dar a exclus posibila desfășurare de focoase nucleare pe teritoriul finlandez.

Finlanda este semnatară a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare din 1968. În Europa, Franța și Regatul Unit dețin propriile arme nucleare, în timp ce Statele Unite depozitează focoase nucleare în mai multe țări NATO, inclusiv Germania, Belgia, Olanda, Italia și Turcia.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat recent planuri de creștere a arsenalului nuclear al țării sale și de cooperare mai strânsă cu partenerii europeni, inclusiv potențiala desfășurare temporară de avioane de luptă franceze cu capacitate nucleară în străinătate.

Amintim că președintele Nicușor Dan a declarat că România nu va găzdui focoase nucleare pe teritoriul său, subliniind că protecția oferită de umbrela nucleară a NATO nu presupune prezența armelor nucleare în țară.