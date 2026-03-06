Yellowstone: Echinus, cel mai mare gheizer acid din lume, a erupt, pentru prima oară după 2020. „E similar cu sucul de portocale”

3 minute de citit Publicat la 16:41 06 Mar 2026 Modificat la 16:44 06 Mar 2026

Echinus, cel mai mare gheizer acid din lume, în parcul Yellowstone din SUA. Sursa foto: Profimedia Images

Cel mai mare gheizer acid din lume oferă din nou un spectacol, eruptând pentru prima dată în șase ani, după o perioadă de inactivitate, au anunțat oficialii din Yellowstone National Park, potrivit BBC.

Echinus Geyser – situat în celebrul Norris Geyser Basin – nu mai eruptase din 2020, iar specialiștii spun că nu se știe dacă erupțiile vor continua și în timpul verii.

Cercetătorii explică faptul că gheizerele pot deveni active uneori timp de o lună sau două, înainte de a intra din nou într-o perioadă de repaus.

„Gheizerele pornesc și se opresc tot timpul. Asta înseamnă Yellowstone fiind Yellowstone”, a transmis United States Geological Survey pe platforma X.

Ce este un gheizer

Un gheizer este un izvor de apă încălzită geotermal, care erupe la intervale variabile. Acesta se formează dintr-un canal în formă de tub care coboară în interiorul scoarței terestre și este umplut cu apă.

Atunci când apa de la bază, aflată aproape de roca topită numită magmă, se încălzește în interiorul tubului, începe să fiarbă, este împinsă în sus și erupe.

După erupție, apa coboară treptat din nou în tub, iar procesul se reia.

În trecut, Echinus Geyser erupea la intervale regulate, motiv pentru care în jurul său au fost construite platforme pentru vizitatori.

În anii 1970, gheizerul erupea în mod constant la intervale de 40 până la 80 de minute. În deceniile următoare, erupțiile puteau dura uneori până la 90 de minute, aruncând jeturi de apă la înălțimi de până la 75 de picioare (aproximativ 23 de metri).

Erupțiile „puteau fi verticale sau înclinate și, uneori, îi stropeau pe spectatori cu apă caldă”.

Erupțiile Echinus Geyser au devenit tot mai rare

În timp însă, erupțiile au devenit tot mai rare. A fost înregistrată doar una în 2018, una în 2019 și două în 2020.

Activitatea a fost reluată pe 7 februarie, iar acum frecvența erupțiilor a revenit la nivelul din 2017. Acestea durează până la trei minute, iar apa poate ajunge la aproximativ 9 metri înălțime.

Nu se știe dacă gheizerul va continua să erupă în timpul sezonului turistic aglomerat din vară.

„Probabilitatea nu este foarte mare, având în vedere că gheizerul are tendința să se reactiveze pentru o lună sau două înainte de a intra din nou în repaus, iar în ultimele zile din februarie nu au mai fost erupții, așa că este posibil să se fi liniștit deja”, spun cercetătorii.

Echinus Geyser își trage numele de la rocile care îl înconjoară și care seamănă cu aricii de mare – un tip de echinoderm.

„Este similar cu sucul de portocale sau cu oțetul”

Gheizerul este considerat unic, deoarece majoritatea gheizerelor acide se degradează în timp, pe măsură ce acidul erodează roca care conduce apa spre orificiul de erupție.

În acest caz însă, structura nu s-a degradat deoarece „acidul nu este concentrat”, potrivit administrației parcului.

„Mai degrabă este similar cu sucul de portocale sau cu oțetul”, a explicat United States Geological Survey într-un comunicat transmis luni.

„Gheizerele acide sunt rare deoarece apa acidă poate distruge roca care formează sistemul de conducte al unui gheizer”, arată USGS. „În cazul Echinus Geyser însă, compoziția se datorează amestecului dintre gaze acide și ape neutre, iar aciditatea nu este suficient de puternică pentru a eroda roca.”