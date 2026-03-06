Ciucu: Mi-au spus consilieri de la PMP, Forța Dreptei și PNL că a încercat PSD să-i cumpere. Și unii ziariști mi-au spus la fel

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Hepta

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că a aflat despre demersuri care vizează "cumpărarea", de către PSD, a unor consilieri generali de la PMP, Forța Dreptei și chiar de la PNL.

Declarațiile sale, consemnate de Agerpres, vin după ce ședința Consiliului General al Municipiului București nu s-a putut ține din lipsă de cvorum, în condițiile în care au fost prezenți doar 24 de consilieri generali.

Este a treia ședință CGMB care nu s-a ținut din cauza lipsei de cvorum.

Vineri, Ciucu intenționa să supună la vot, între altele, în ședința de consiliu proiectul de audit la Societatea de Transport București, STB.

Primarul general a acuzat PSD de iresponsabilitate și a avertizat că boicotul consilierilor social-democrați "aruncă administrația Capitalei într-o semi-anarhie", în care misiunea primarului general și a PMB sunt "foarte greu de îndeplinit".

Ciucu a mai spus că unii consilieri generali i-au mărturisit că PSD a încercat să-i cumpere și a adăugat că unii jurnaliști i-au făcut confesiuni asemănătoare.

Ciucu: Mi-au spus forate mulți consilieri că au fost abordați. De la PMP, de la Forța Dreptei, de la PNL

"La Forța Dreptei sper ca lucrurile să fie ok, dar am semnale că nu ar fi. Nu din cauză că domnul (Ludovic) Orban nu ar fi un om de cuvânt, pentru că este. Dar se fac fel și fel de 'draftări' (recrutări, n.r.), pentru că se lucrează pe toate planurile.

Se cumpără și se atrag prin alte mijloace consilieri generali (...) Foarte mulți consilieri generali au fost abordați, că mi-au spus. De la PMP, de la Forța Dreptei și de la PNL chiar au încercat să abordeze.

La REPER nu cred că au încercat. Nu știu la USR", a spus Ciucu într-o conferință de presă susținută vineri, la sediul PMB.

Primarul s-a plâns și de ceea ce el a indicat drept o campanie susținută de PSD în presă împotriva lui, în care ar fi fost "ofertați" cu bani "pe sub masă" mai mulți ziariști.

Ciucu: Se pune poza mea pe articole cu "nu s-a asfaltat de 15 ani", iar unii ziariști mi-au spus că li s-au oferit bani "pe sub masă"

"Se comandă fel și fel de articole în presă, care nu au legătură cu realitatea, cu sau fără 'P' (marcajul de articol publicitar, n.r.).

Se pune poza mea acolo, pe probleme care nu mi se datorează mie.

Situația gropilor este determinată de faptul că nu s-a mai asfaltat Bucureștiul de 15 ani. A contribuit și sarea multă aruncată. Dar se pune poza mea acolo: că de 15 ani Ciucu nu a mai asfaltat Bucureștiul. (...)

Sunt abordați ziariști - pentru că mi-au zis, că le e rușine unora - să fie plătiți, pe sub masă. Nu redacția, ci ziaristul, direct. Deci, aici s-a ajuns", a acuzat el.

Ciucu, întrebat dacă se gândește să dizolve CGMB: E și prefectul pe lanțul de decizie

Întrebat dacă ia în calcul dizolvarea Consiliului General, în condițiile în care ședințele nu pot avea loc - pe fondul boicotului PSD, la care s-a raliat și AUR - edilul general a răspuns că nu s-a gândit la acest lucru, dar va analiza prevederile Codului administrativ.

"Eu nu am plecat cu gândul de a dizolva Consiliul. Eu am plecat cu gândul de a ține ședințele Consiliului General. (...) Este o jurisprudență mai largă decât ceea ce vedem într-un singur articol din Codul administrativ. Este și prefectul pe lanțul decizional. Sunt mai multe etape", a explicat el.

Primarul a menționat că bucureștenii care cer acordarea stimulentelor pentru persoane cu dizabilități ar trebui să se adreseze și PSD, deoarece "Guvernul social-democrat" (probabil cu referire la guvernarea anterioară, n.r.) a redus bugetul Capitalei.

De asemenea, bucureștenii care solicită repararea străzilor trebuie să știe că proiectele nu pot fi implementate fără aprobarea Consiliului General, a subliniat Ciprian Ciucu.