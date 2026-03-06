Nicușor Dan a ieşit să discute cu cei care protestau pentru numirile din Justiție. "Am de 100 de ori mai multe informații decât dvs"

Nicușor Dan a iesit sa discute cu cei care protestau pentru numirile din Justiție. Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Un protest a fost organizat, vineri seară, în faţa Palatului Cotroceni, de mai multe organizaţii civice care susţin că unele numiri făcute de Radu Marinescu pentru conducerea marilor parchete ar putea afecta independenţa Justiţiei. Preşedintele Nicuşor Dan a ieşit să discute cu protestatatii, cărora le-a transmis că "numirile pe care le voi semna mi le voi asuma" şi că ”am de o sută de ori mai multe informaţii decât aveţi dumneavoastră”.

De asemenea, şeful statului i-a transmis unei protestatare care i-a cerut să aibă un dialog cu societatea civilă că el vine din societatea civilă, de 20 de ani fiind acolo. ”Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau în puf?”.

”Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnaţi de mine vor avea girul meu. Am de o sută de ori mai multe informaţii decât aveţi dumneavoastră.

Veţi vedea rezultatele acestor numiri probabil în şase luni de la momentul în care ei vor fi numiţi, pentru că oamenii ăştia trebuie să vină, să cunoască instituţia şi să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo. De asemenea, ce pot să vă spun este că periodic mă voi întâlni cu ei, cu şefii acestor instituţii", a declarat Nicuşor Dan la întâlnirea cu oamenii nemulţumiţi.

Preşedintele României a mai spus că nu poate comenta despre persoane anume: ”Din păcate, nu pot în momentul acesta, să vă răspund persoană cu persoană, pentru că m-aş antepronunţa şi ar fi nelegat. Eu vă încurajez, în afară de a vă informa din presă, să discutaţi de asemenea cu oameni din sistemul de justiţie”.

Acuzat că s-a antepronunţat

Acuzat că s-a antepronunţat cu privire la numirile şefilor de parchete, Nicuşor Dan a afirmat că a fost o afirmaţie generală:

”Am făcut o afirmaţie generală şi am spus că printre oamenii aceia sunt persoane foarte interesante în care eu aş avea încredere, evident, dacă ajung la mine”.

Referitor la declaraţia că ”informaţii din spaţiu public sunt false”, el a clarificat:

”Vreau să spun de opinia generală din spaţiul public care spune că toţi oamenii ăştia pe care i-a selectat comisia sunt nişte dezastre. Nu e aşa. Pot să învinuiesc pe unii care sunt lideri de opinie şi care încearcă să vă ducă într-o direcţie greşită”, a adăugat Nicuşor Dan".

Procurorii propuși de Radu Marinescu

Ministerul Justiției a anunțat, luni, cine sunt procurorii propuși de Radu Marinescu pentru șefiile marilor parchete, după interviurile susținute de candidați în ultimele două săptămâni. Astfel, Procuror General ar urma să fie Cristina Chiriac. Adjunct la PG ar urma să fie Marius Voineag. Ioan Viorel Cerbu este propus la șefia DNA.

Președintele României, Nicușor Dan, declarase, joi, că a făcut o „analiză amplă” pentru șefia Parchetelor. El a subliniat, la Ambasada României din Polonia, că „această analiză amplă diferă foarte mult de ceea ce se speculează”, adăugând faptul că „sunt complet în dezacord cu multe dintre lucrurile care se spun pe rețelele sociale despre acești oameni”.