Ce a făcut Mirabela Grădinaru în Polonia. Administrația Prezidențială, anunț despre „Prima Doamnă”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vizitat, când l-a însoțit pe șeful statului în Polonia, două centre specializate în prevenirea adicțiilor și protecția copiilor. Aceasta a discutat cu mai mulți experți pentru a identifica programe care au avut rezultate în Polonia și care ar putea reprezenta modele de bune practici și pentru România, a transmis Administrația Prezidențială.
Pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale au fost publicate mai multe imagini de la vizita Mirabelei Grădinaru și Consilierei de Stat pentru relația cu societatea civilă, Diana Pungă, la cele două centre din Varșovia.
„În contextul vizitei oficiale a Președintelui României, Nicușor Dan, la Varșovia, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a vizitat, alături de doamna Diana Punga, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă, două centre cu o vastă experiență în aplicarea unor soluții pentru prevenirea adicțiilor și protecția copiilor.
Discuțiile cu managerii celor două organizații au fost purtate pentru identificarea unor programe care au avut rezultate în Polonia și care ar putea fi modele de bune practici și pentru țara noastră, prin proiectul “România în lumină”, derulat de Administrația Prezidențială”, a transmis Administrația Prezidențială.
Soția președintelui Nicușor Dan a vizitat Centrul Național pentru Prevenirea Adicțiilor, o structură care se află în subordinea Ministerului Sănătății din Polonia.
„Doamna Mirabela Grădinaru a discutat cu specialiștii despre cele mai bune metode pentru prevenirea adicțiilor de substanțe, dar și a celor comportamentale, precum dependența de jocuri de noroc, de jocuri video, de internet, de social media, în special în rândul copiilor și al tinerilor.
Reprezentanții centrului au explicat că este necesară o abordare complexă a prevenției, fiind mult mai importantă decât tratarea adicțiilor, iar statul a adaptat legislația și a alocat resurse financiare importante pentru identificarea factorilor de risc și aplicarea metodelor de prevenire a dependențelor.
Astfel, au fost elaborate atât proiecte și materiale pentru copii, cât și pentru părinți, profesori, care sunt implementate prin parteneriate derulate între Centrul Național pentru Prevenirea Adicțiilor și organizațiile neguvernamentale”, a precizat Administrația Prezidențială.
Mirabela Grădinaru a vizitat și Fundația pentru Susținerea Copiilor (Empowering Children Foundation), o organizație neguvernamentală cu o experiență de 35 de ani în domeniul protecției copiilor împotriva violenței și a abuzului sexual.
„În cadrul discuțiilor, reprezentantele fundației au explicat care a fost abordarea strategică pentru lupta împotriva violenței asupra copiilor, identificarea formelor de abuz și a unor soluții concrete pentru stoparea acestora, prin campanii ample de conștientizare și proiecte dedicate îngrijirii copiilor abuzați, dar și programe și activități pentru prevenirea abuzului”, a transmis Administrația Prezidențială.
Președintele Nicușor Dan a fost joi într-o vizită oficială în Polonia, la invitația președintelui Karol Nawrocki. În timpul discuțiilor dintre cei doi șefi de stat, Mirabela Grădinaru a avut o întâlnire cu Prima Doamnă a Poloniei, Marta Nawrocka.
