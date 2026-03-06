Ce a făcut Mirabela Grădinaru în Polonia. Administrația Prezidențială, anunț despre „Prima Doamnă”

„În contextul vizitei oficiale a Președintelui României, Nicușor Dan, la Varșovia, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a vizitat, alături de doamna Diana Punga, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă, două centre cu o vastă experiență în aplicarea unor soluții pentru prevenirea adicțiilor și protecția copiilor.

Discuțiile cu managerii celor două organizații au fost purtate pentru identificarea unor programe care au avut rezultate în Polonia și care ar putea fi modele de bune practici și pentru țara noastră, prin proiectul “România în lumină”, derulat de Administrația Prezidențială”, a transmis Administrația Prezidențială.

Soția președintelui Nicușor Dan a vizitat Centrul Național pentru Prevenirea Adicțiilor, o structură care se află în subordinea Ministerului Sănătății din Polonia.