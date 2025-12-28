Mirabela Grădinaru a povestit, în lacrimi, un moment din viața ei și a lui Nicușor Dan. "Amândoi am început să plângem"

Mirabela Grădinaru. sursa foto: captură video Digi 24

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a plâns într-o emisiune de televiziune, la Digi 24. Ea a vorbit cu emoție despre cele mai importante momente din viața ei – atât despre cel mai frumos, cât și despre cel mai dur.

Cel mai frumos momente a fost „când Aheea (fiica ei – n.r.) a ridicat mâna după o jucărie. A fost un alt moment foarte emoționant din viața mea și din viața noastră, pentru că eram împreună cu Nicușor. Și țin minte că amândoi am început să plângem; Aheea fiind născută prematur și noi urmărindu-i fiecare gest, fiecare evoluție”, își amintește Mirabela Grădinaru.

Iar cel mai dur moment din viața ei a fost atunci când n-a mai putut face nimic pentru tatăl ei.

„Cel mai dur a fost atunci când am ajuns într-un spital din Vaslui și tatăl meu era în comă. Și n-am putut să fac absolut nimic”, a explicat Mirabela Grădinaru, în lacrimi.