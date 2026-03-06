Profesoara elevilor care au fost blocați în Dubai: Consulul ne-a făcut legătura cu domnul Olăroiu

Elevii blocați în Dubai de o săptămână au fost repatriați. Foto: Inquam Photos/Ovidiu Micsik

Profesoara celor 10 copii, care au fost blocați timp de o săptămână în Dubai după izbucnirea războiului din Iran, a povestit, la Antena 3 CNN, că au trecut printr-un moment dificil când li s-a spus că trebuie să părăsească hotelul dacă nu mai pot plăti cazarea, iar ei au rămas fără resurse financiare. Atunci, l-au contactat pe consulul României la București, care i-a pus în legătură cu antrenorul Cosmin Olăroiu care le-a achitat cazarea și masa integral până la întoarcerea în siguranță în România.

Laura Salciuc, profesoară la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, a spus că autoritățile române din Dubai au fost în contact permanent cu grupul și le-a acordat „importanță și întâietate”.

„Deci la început a fost mai greu până am reușit să luăm legătura cu domnul consul pentru că toată lumea îl suna, dar ulterior ne-a acordat importanță și întâietate ca să fiu mai exactă.

Am trimis tot timpul date despre noi și când am ajuns în moment de impas, trebuia să părăsim hotelul sau să găsim soluții de cazare în alte părți, ne-a ajutat cu domnul Olăroiu, să vorbim cu dumnealui și să-i cerem ajutorul și astfel am găsit soluții pentru următoarele zile. El ne-a făcut legătura, da. Am avut și sprijinul de acasă, al domnului inspector general Anton, care îl cunoaște și dumnealui”, a spus profesoara.

Aceasta a adăugat că este foarte mândră de faptul că elevii au gestionat foarte bine situația de criză în care s-au aflat, au depășit rapid momentele de panică de la început și au avut mereu încredere că se vor întoarce în siguranță acasă.

„Au fost niște zile foarte intense, cu încărcături emoționale foarte puternice, în care ne-am testat limitele, dar pe de altă parte ne-au adus și mai aproape și ne-au învățat niște lecții care cred că sunt unice.

Pot să vă spun că sunt foarte mândră de elevii mei că au gestionat extraordinar de bine aceste perioade, au avut încredere, la fel ca și părinții, că suntem acolo pentru ei și că facem absolut tot ceea ce se poate ca ei să fie bine, să-i aducem în siguranță în țară, ceea ce s-a și întâmplat cu ajutorul autorităților”, a spus Laura Salciuc.

Aceasta a spus că elevii au trecut prin clipe de panică, când au realizat că sunt prinși în mijlocul unui război.

„Am avut la început. Mai ales imediat după primele evenimente, din seara de 28, când eram cel mai intens speriați. Însă cu răbdare, cu calm, le-am explicat ce se întâmplă, am găsit soluții de a ne liniști. Am apelat și la consilierul școlar al colegiului, care ne-a trimis niște exerciții și le-am practicat împreună cu ei.

Să știți că împreună, făcând o echipă, ne-am încurajat reciproc, ne-am simțit mai puternici împreună. Deși am fost în toate zilele împreună în excursii și în alte activități, de data asta parcă am fost mai împreună ca niciodată și să știți că am simțit unitatea grupului și puterea grupului, cu susținerea părinților de acasă, foarte, foarte solidă și extrem de utilă”, a spus profesoara la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește valul de ură din mediul online împotriva părinților, copiilor și profesorilor pentru că au ales să meargă în vacanță în această destinație, Laura Salciuc a spus că Dubai a fost ales de elevi, care au dorit să experimenteze o cultură diferită.

„Am ales-o din mai multe motive. Pe de o parte nu este așa de inaccesibilă sau așa de scumpă precum pare. Dimpotrivă. Este mai accesibilă decât alte zone din Europa. În al doilea rând ne-am dorit o zonă mai caldă și foarte diferită cultural de noi. Eu am mai călătorit cu copiii și în alte zone ale Europei și și-au dorit altceva, astfel încât această destinație a venit la dorința lor. Și-au dorit să experimenteze culturi diferite, să poată compara cu ceea ce au mai văzut”, a spus profesoara.

Cu toții sunt acum în autocar, în drum spre Suceava. „Noi suntem pe autocar, suntem foarte fericiți că suntem în România, în drum spre casă. Încă nu am ajuns în Suceava. Ce să facem, dacă noi stăm mai în nord, dar suntem bucuroși acum. Drumul acesta ni se pare atât de ușor și parcă niciodată n-am călătorit mai repede. Așteptăm cu nerăbdare”, a spus dascălul.

Copiii blocaţi de o săptămână în Dubai au revenit astăzi în ţară. A fost o călătorie care a durat aproape 24 de ore şi care a implicat transport cu autocarul până în Oman, apoi cu avionul până în Egipt, pentru o escală, şi într-un final, sosirea în Bucureşti, vineri, după prânz. Elevii au fost aşteptaţi, la aeroport, de părinţii emoţionaţi.