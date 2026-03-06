FT: Prețul petrolului a explodat. “Aurul negru” a avut cea mai rapidă creștere săptămânală din 1983. Cât a ajuns să coste un baril

Iranul este al treilea mare producător din cadrul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). Sursa foto: Getty Images

Prețul petrolului american înregistrează cea mai mare creștere săptămânală văzută vreodată, în timp ce Donald Trump cere Teheranului să se "predea". Prețurile petrolului au crescut brusc la cel mai înalt nivel din 2023 încoace, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu a afectat piețele de mărfuri. Criza din Iran a generat o creștere vertiginoasă a costurilor la toate produsele, de la benzină la combustibilul pentru avioane, și amenințând o nouă criză de inflație globală, notează Financial Times.

Prețul țițeiului Brent a scăzut cu 8,5% vineri, ceea ce a dus la o creștere de 28% a prețului internațional al petrolului în această săptămână, la 92,69 dolari pe baril. Cotația americană West Texas Intermediate a crescut cu 36% în această săptămână, la 90,90 dolari, aceasta fiind cea mai mare creștere săptămânală înregistrată în ultimele 1983.

Creşterea a avut loc după atacurile americano-israeliene asupra Iranului în weekend și contraofensiva Teheranului, care a blocat tranzitele petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă care transportă aproximativ o cincime din rezerva mondială de petrol.

Preţurile au crescut brusc

Mulți traderi au pariat inițial pe o perturbare limitată a aprovizionării globale cu petrol, dar prețurile au crescut brusc la sfârșitul săptămânii, pe măsură ce amploarea și amploarea crizei din Orientul Mijlociu s-au extins.

Creșterea prețului Brent din această săptămână a fost mai rapidă decât majorarea de la începutul războiului din Ucraina, deși rămâne mult sub maximele de peste 120 de dolari atinse în acea perioadă.

"Implicațiile actuale pentru energie sunt mai mari decât războiul din Ucraina”, a declarat Saul Kavonic, analist la MST Financial, deoarece țițeiul, gazele naturale lichefiate și produsele petroliere „se confruntă toate cu penurii în același timp”.

El a spus că traderii subestimează durata potențială a haosului. „Piața preconizează că războiul se va încheia luna aceasta sau cel puțin că majoritatea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz se vor întoarce în curând, chiar dacă conflictul continuă.”

Irakul a oprit producția de petrol

Irakul și-a oprit deja cea mai mare parte a producției de petrol, iar Kuweitul ar putea face la fel în următoarele zile, pe măsură ce instalațiile de stocare ale țărilor se apropie de capacitatea maximă. Analiștii au avertizat că până și Arabia Saudită, principalul producător din Golf, ar putea fi forțată să reducă producția în următoarele săptămâni.

Prețurile produselor petroliere, cum ar fi combustibilul pentru avioane și nave, au crescut și mai dramatic, pe măsură ce rafinăriile s-au grăbit să pună mâna pe țițeiul disponibil.

Peste Atlantic, prețul nord-vest european al combustibilului pentru avioane, care ajută la stabilirea prețurilor contractelor cu principalele companii aeriene la nivel global, a crescut joi cu 12%, ajungând la 1.416 dolari pe tonă, cel mai ridicat nivel din iunie 2022, potrivit agenției de prețuri Argus, extinzând câștigurile din această săptămână la 71%.

Un indicator de referință al petrolului din Orientul Mijlociu a urcat deja peste 100 de dolari pe baril, în timp ce rafinăriile se grăbesc să achiziționeze mărfuri care nu trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

În ceea ce privește țițeiul pe care Arabia Saudită îl poate exporta prin portul său de pe coasta de vest, prioritatea o reprezintă cumpărătorii asiatici. Gigantul petrolier Saudi Aramco a majorat joi prețurile pentru toți cumpărătorii săi pentru livrările din aprilie, dar a crescut prețurile către Europa cu mai mult decât în ​​alte regiuni.

Preţul petrolului majorează rata inflației

JPMorgan a transmis vineri că fiecare creștere de 10% a prețurilor petrolului ar trebui să majoreze rata inflației preferată a Fed cu 0,1 puncte procentuale și ar reduce creșterea PIB-ului cu 0,2 puncte procentuale.

Temerile privind o nouă creștere a inflației au afectat piețele globale de obligațiuni, ducând randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani la o creștere de 0,39 puncte procentuale în această săptămână. Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a crescut cu 0,2 puncte procentuale.

Chris Wright, secretarul american pentru energie, a încercat să calmeze temerile consumatorilor cu privire la creșterea bruscă a prețurilor la benzină și motorină de la începutul atacurilor americane și israeliene, sâmbătă.

„Aș spune că, în cel mai rău caz, este vorba de săptămâni, nu de luni”, a spus el într-un interviu pentru Fox, întrebat fiind când vor începe să scadă din nou prețurile.