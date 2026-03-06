Familia lui trăiește într-un adăpost secret și nu prea își vede copiii, pentru că „este periculos”: Zelenski face mărturisiri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu soția și copiii, înainte de invazia rusă din 2022. Sursa foto: Instagram

Cât de des își vede familia omul care este principala țintă a asasinii trimiși de vecinul său, Rusia, care a supraviețuit numeroaselor comploturi de a fi ucis și trăiește sub bombardamente? Răspunsul pentru președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este: „nu prea des”.

Dar aceasta este și soarta a sute de mii de soldați din țara sa și a milioanelor de copii care, la fel ca ai lui, merg la școală sau fac cursuri de acasă, pentru că Vladimir Putin îi vrea morți și pe ei.

FSB ar fi fost în spatele a 11 comploturi pentru a-l ucide

„Copiii noștri la școală studiază și trebuie să alerge foarte repede spre adăposturi”, a declarat Zelenski pentru podcastul World of Trouble al publicației The Independent, într-un interviu exclusiv.

„Trebuie să facă asta. Nu contează unde studiază, în capitală sau mai aproape de linia frontului, pentru că racheta nu alege unde să meargă. Ea aduce doar distrugere…De aceea toți copiii noștri sunt în pericol.”

Ca urmare, Zelenski petrece puțin timp cu soția sa, Olena Zelenska, sau cu fiul său, Kyrylo. Băiatul tocmai a împlinit 13 ani, dar și-a petrecut întreaga viață într-o țară invadată de Rusia, după ce invazia a început când el era doar un bebeluș. Cuplul mai are și o fiică de 21 de ani, Oleksandra.

Zelenski a spus că are puțin timp de petrecut cu familia din cauza muncii sale și că îi vizitează rar pentru că „este și periculos”.

Ei trăiesc într-o locație secretă, la fel ca și el. Dar mișcările sale, știe el, sunt supuse unei monitorizări intense și spionajului serviciilor de informații rusești, care s-au aflat în spatele a cel puțin 11 comploturi pentru a-l ucide.

„Încerc să nu merg prea des în anumite locuri”

Împreună cu familia sa, el a fost vizat și de forțe speciale rusești și unități ale FSB trimise de Kremlin pentru a decapita, la propriu, conducerea Ucrainei, însă a refuzat ofertele Statelor Unite de a fugi în exil și siguranță.

Acum trebuie să fie atent pe cine vizitează — chiar și fabricile și alte locuri care ar dori o vizită prezidențială rar o primesc.

Știe că, făcând acest lucru, le-ar transforma într-o țintă pentru campaniile aeriene ale Rusiei sau pentru atacuri locale prin intermediari, care implică ucraineni recrutați pentru bani sau prin șantaj.

„Este la fel și pentru familia mea — de aceea încerc să nu merg prea des în anumite locuri”, a declarat el pentru World of Trouble.

Zelenski, „obosit și tras la față” după 4 ani de război

Zelenski a fost ales în 2019 în ceea ce ar putea fi cel mai clar exemplu din istorie în care realitatea urmează ficțiunea. În 2015, el a creat și a jucat în serialul TV Servant of the People.

Premisa serialului era că un profesor de istorie ajunge aproape accidental președintele Ucrainei după ce lansează online o tiradă împotriva corupției din țară.

Acum Servant of the People este partidul dominant în parlamentul Ucrainei, iar un fost comediant este președintele unei țări care, în 2022, a fost invadată de Vladimir Putin într-o încercare pe scară largă de a-și recoloniza vastele resurse.

Ultimii patru ani l-au îmbătrânit pe președinte. A apărut la interviul online părând obosit și tras la față — dar s-a încălzit repede în discuție și a folosit stilul său relaxat pentru a transmite bună dispoziție și sfidare, care au devenit atât stilul său internațional, cât și o reflectare mai largă a atitudinii ucrainenilor, relatează publicația citată.

Cât timp Ucraina se află sub legea marțială, Zelenski nu poate legal să convoace noi alegeri

Zelenski a respins asocierea de tip Putin între propria persoană și stat. Iar ucrainenii de rând s-au asigurat că el înțelege asta anul trecut, când au mărșăluit în protest față de planurile guvernului său de a elimina independența unităților anticorupție.

Protestele au forțat o întoarcere din drum în privința politicii, iar unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi au fost implicați, puși sub acuzare sau au fugit în exil după presupuse scheme de corupție de milioane de dolari la nivel înalt.

Acum, conducând o țară aflată sub lege marțială, el nu poate legal să convoace alte alegeri până când nu se ajunge la o pace satisfăcătoare și parlamentul nu ridică starea de urgență.

Ar candida din nou? Familia spune „nu”

„Nu sunt sigur că aș face-o”, a declarat el pentru World of Trouble. „În primul rând, pentru că nu poți fi președintele pe care îl iubește toată lumea. Înțeleg asta. Este în regulă… Este păcat! Dar trebuie să recunoaștem acest lucru.

Dar nu vreau să fiu președintele care luptă în alegeri, știind că va ieși pe ultimul loc, iar apoi folosește resursele administrative pentru propria campanie.”

El a spus că, în 2019, nu s-a consultat cu familia sa dacă să candideze, crezând că este în interesul țării să o facă. Acum însă prioritățile sale pe termen lung s-au schimbat.

„De data aceasta, desigur, pentru mine, una dintre cele mai influente decizii va depinde de familia mea.”

Întrebat ce au spus despre o eventuală nouă candidatură, mesajul către președinte a părut foarte clar: „Ei spun «nu».”