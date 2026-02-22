CNN: Patru ani de comploturi secrete, tentative de asasinat și război l-au clătinat pe Volodimir Zelenski, dar nu l-au îngenuncheat

Cele mai bune momente ale lui Volodimir Zelenski ca lider au venit atunci când țara sa trecea prin unele dintre cele mai întunecate clipe. Decizia de a rămâne la Kiev în timp ce forțele ruse se apropiau a fost, pentru mulți, dovada că este un lider în care pot avea încredere. Foto: Profimedia Images

Când tancurile rusești au trecut granița ruso-ucraineană în februarie 2022, zvonurile că Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina s-au multiplicat rapid. Kievul era sub bombardamente intense, iar rușii se apropiau – moment în care liderii europeni s-au temut că ce-i mai rău putea să se întâmple. Apoi, liderul ucrainean a publicat un clip video în fața palatului prezidențial, flancat de principalii săi consilieri, în care anunța simplu „Suntem aici”.

Eliminarea lui Zelenski era un element cheie al planului rușilor de a pune mâna pe Ucraina, un proiect pe care Kremlinul a crezut că poate să-l implementeze în trei zile.

Zelenski urma să fie luat prizonier sau ucis, dacă nu fugea el singur mai întâi. O sursă apropiată de președintele ucrainean a declarat pentru CNN că agenții ruși deja închiriaseră apartamente în vecinătatea palatului prezidențial și aveau ordin să-l ucidă.

La un moment dat, la începutul războiului, circula o glumă că Zelenski s-a făcut comediant pentru că nu-i era frică de bombardamente (bombing – în engleză, cu sensul dublu de bombardamente și eșec artistic n. red.).

În acele zile de început ale războiului, capacitatea uimitoare a lui Zelenski de a supraviețui și umorul său au reflectat felul în care Ucraina îi sfida pe invadatori.

Povestea, așa cum e ea spusă de ucraineni, este că atunci când americanii s-au oferit să-l evacueze de la Kiev, Zelenski a răspuns supărat – „Am nevoie de muniție, nu de un taxi”.

Ucraina se pregătește să intre în al patrulea an de război, marțea viitoare, iar conflictul nu pare deloc că se apropie de final.

Chiar și așa, mesajul lui Zelenski nu s-a schimbat. El e încă acolo, la Kiev, după ce a supraviețuit unor zeci de încercări de asasinat ale Rusiei, dar și unui scandal de corupție, anul trecut, în urma căruia, unul dintre cei mai importanți sfătuitori ai săi și-a pierdut funcția.

Pentru o amplă analiză, CNN a discutat cu unii dintre cei mai apropiați oameni de președintele ucrainean – cu soția sa, Olena, cu persoana care îi scrie discursurile, dar și cu diplomați și politicieni din Europa și din SUA care au lucrat îndeaproape cu el și cu administrația sa.

Mulți spun că Zelenski este un politician talentat, capabil să livreze discursuri inspiraționale, fiind comparat inclusiv cu legendarul Winston Churchill, prim-ministru al Regatului Unit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, probabil cel mai mare adversar european al lui Adolf Hitler.

Dar, la fel ca liderul britanic, Zelenski, care duce și el o luptă împotriva unui dușman mult mai mare și mai puternic, a făcut și o serie de greșeli, iar viitorul său politic pare incert.

Dintre cei 60% dintre ucraineni care spun că au încredere în Zelenski, doar aproximativ o jumătate cred că președintele ucrainean ar trebui să candideze pentru un al doilea mandat.

În luna iulie a anului trecut, ucrainenii au ieșit în stradă pentru prima dată de la declanșarea invaziei pentru a-și face cunoscută opoziția față de planurile guvernului lui Zelenski de a slăbi independența agențiilor anti-corupție. Zelenski a fost forțat să dea înapoi și să recunoască o greșeală.

A avut și conflicte constante cu Valeri Zalujnîi, fostul șef militar al armatei ucrainene, un personaj foarte popular printre ucraineni. Conflictul a culminat cu destituirea lui Zalujnîi în 2024, și trimiterea lui în misiune diplomatică la ambasada ucraineană de la Londra.

Recent, Zelenski a trebuit și să gestioneze o relație deseori tensionată cu Trump, un președinte american care l-a criticat și umilit public.

Per total, Zelenski a arătat o vigurozitate despre care Bartosz Cichoki, ambasadorul polonez la Kiev în prima perioadă a invaziei, spune că vine din copilărie, pe care Zelenski și-a petrecut-o într-una dintre cele mai sărace zone a Uniunii Sovietice.

„În timpul copilăriei sale, în Ucraina sovietică, trebuie să-ți dovedești forța, mai ales dacă erai un băiețel evreu care încerca să le dovedească celorlalți că merită să fie respectat, asta explică multe.

Slăbiciunea nu e respectabilă, iar el a arătat că poate să stea drept în fața unei puteri superioare, ai nevoie de asta când ai de-a face cu nemernici precum Putin sau Patrușev și toată gruparea lor”, spune Cichocki.

Un președinte „improbabil”

La 48 de ani și la aproape șapte ani de la preluarea mandatului, Volodimir Zelenski este cea mai tânără persoană care a condus vreodată Ucraina indepenentă. Este, de asemenea, cel mai „improbabil” lider al țării. Jurist de profesie, nu avea nicio experiență politică înainte de a candida la președinție, după ce și-a petrecut prima jumătate a carierei în divertisment. S-a făcut cunoscut în serialul de succes „Servitorul Poporului”, în care a interpretat rolul unui profesor sărac care ajunge în mod neașteptat președinte.

Când și-a anunțat pentru prima dată candidatura, mulți au crezut că este o glumă. Au încetat însă să mai râdă când Zelenski l-a învins pe președintele în funcție, Petro Poroșenko, obținând peste 73% din voturi.

Înainte de a intra în politică, își construise un imperiu de afaceri cu venituri de zeci de milioane de dolari, lucru pe care Henry Hale, profesor de științe politice și afaceri internaționale la Universitatea George Washington și co-autor al cărții „The Zelensky Effect”, îl consideră o pregătire ideală pentru cea mai înaltă funcție în stat.

„Nu cred că a intrat în funcție naiv. A înțeles că, dacă vrei să reușești în divertisment în Ucraina, dacă vrei să apari la televizor, nu ai de ales decât să lucrezi cu oligarhii, pentru că ei controlează toate canalele TV”, a declarat Hale pentru CNN.

Este, de asemenea, un om care are naturalețe în fața camerei. Deși acordă interviuri și susține conferințe de presă, modul său preferat de a comunica este prin mesaje video directe, idee care i-a aparținut, potrivit autorului său de discursuri și consilierului în comunicare, Dmitro Litvin.

„A decis din prima zi că trebuie să le explice oamenilor ce se întâmplă”, a spus acesta. „Facem mai puține astfel de mesaje acum, dar președintele consideră că este important, pe măsură ce războiul continuă, să explice ce se întâmplă și să le arate oamenilor că este aici și face ceva”, a declarat Litvin pentru CNN, la Kiev.

Mesajele video sunt foarte informale, uneori înregistrate cu telefonul, în stil selfie. Dar au impact. Soldați de pe linia frontului au declarat pentru CNN că se entuziasmează atunci când unitatea lor este menționată. El vorbește în ucraineană, lucru care nu i-a venit în mod natural. Ca mulți dintre cei din estul țării, Zelenski a crescut vorbind rusa. Și-a perfecționat limba ucraineană abia la maturitate, după ce și-a angajat un profesor.

Talentul pentru comunicare al lui Zelenski

Cele mai bune momente ale lui Volodimir Zelenski ca lider au venit atunci când țara sa trecea prin unele dintre cele mai întunecate clipe. Decizia de a rămâne la Kiev în timp ce forțele ruse se apropiau a fost, pentru mulți, dovada că este un lider în care pot avea încredere.

Andrii Sibiha, care a fost adjunct al șefului administrației prezidențiale în timpul invaziei și este acum ministrul de externe al Ucrainei, se afla în încăpere când Zelenski a luat acea decizie.

„A avut de ales. Viața lui și a familiei sale în schimbul acceptării unui ultimatum, așa-numitul acord de capitulare. A refuzat, iar familia lui a rămas în Ucraina. Apreciez enorm tăria și spiritul său”, a declarat Sibiha pentru CNN.

Faptul că soția sa, Olena Zelenska, împreună cu copiii lor, Oleksandra și Kirilo, au rămas la rândul lor în țară a întărit această percepție.

Olena Zelenska a declarat pentru CNN că a simțit o „teamă intensă” în primele zile. Ulterior, aceasta s-a transformat într-o frică permanentă, pe care încearcă să o țină la distanță. „Altfel te împiedică să trăiești normal. Uneori această teamă încearcă să iasă la suprafață, dar nu îmi permit să mă las copleșită prea mult timp.”

Dintr-o dată, popularitatea în sondaje a lui Zelenski a crescut de la 37% la 90%.

A fost un moment în care talentul său pentru comunicare și-a arătat pe deplin valoarea. Poate că nu știa cum să fie un lider în vreme de război, dar știa cum să comunice ca unul.

În ciuda tuturor pronosticurilor, Ucraina a reușit să respingă atacul inițial al Rusiei asupra Kievului și, în câteva luni, a recucerit teritorii vaste ocupate inițial de armata rusă.

Însă succesele Ucrainei s-au oprit după eliberarea orașului Herson în noiembrie 2022. După ce contraofensiva mult așteptată din vara anului 2023 nu a dat rezultatele sperate, Zelenski a început să intre mai des în conflict deschis cu Valerii Zalujnîi, pe care l-a revocat din funcție la începutul lui 2024.

A urmat o nouă perioadă de blocaj pe front, până când armata ucraineană, sub noua conducere a generalului Oleksandr Sîrski, a lansat în august 2024 o incursiune surpriză în regiunea Kursk din Rusia. Mișcarea a oferit un impuls major Ucrainei, din punctul de vedere al moralului, și a încetinit înaintarea rusă pe frontul de est.

Totuși, acest impuls nu a durat mult. Anul 2025 a fost marcat în mare parte de ofensiva lentă și constantă a Rusiei de-a lungul liniei frontului, întinsă pe 1.200 de kilometri. Blocajul continuă, iar pe măsură ce războiul intră în al patrulea an, Ucraina se confruntă în continuare cu dificultăți pe front. Negocierile de pace par blocate, Rusia menținând cereri maximaliste asupra cărora Zelenski nu este dispus să facă compromisuri.

„E convins că el știe cel mai bine”

Zelenski a știut de la început că Ucraina nu va putea susține lupta fără un sprijin semnificativ din partea aliaților săi, în special a Statelor Unite. Determinarea sa de a obține ajutorul pe care îl consideră meritat pentru Ucraina a părut uneori foarte fermă, chiar dură.

Dar de multe ori a funcționat. Germania, inițial reticentă să se implice și refuzând să furnizeze arme Ucrainei, a făcut în cele din urmă acest pas și este acum unul dintre cei mai importanți susținători ai țării.

Dmitro Litvin, consilierul pentru comunicare, a declarat pentru CNN că Zelenski a decis încă de la început să se adreseze direct națiunilor, nu doar liderilor lor. „A început să vorbească direct publicului. Mulți lideri au început să ajute nu pentru că le-a cerut lor, ci pentru că le-a cerut oamenilor, iar oamenii le-au cerut apoi liderilor”, a spus el.

Presiunea publică a crescut și mai mult după ce primele eliberări ale localităților din jurul Kievului au scos la iveală atrocități rusești, inclusiv masacre de civili.

Însă autenticitatea și mesajele puternice care au funcționat atât de bine în Ucraina și în Europa nu au avut același efect asupra președintelui american, Donald Trump.

Ucraina, și Zelenski personal, au fost un subiect sensibil pentru Trump. Acuzația că Trump l-ar fi presat pe președintele ucrainean să-l investigheze pe rivalul său politic, Joe Biden, în 2019, a dus la prima sa punere sub acuzare.

După revenirea la Casa Albă, Trump a adoptat o poziție mult mai ostilă față de Ucraina decât predecesorul său. L-a acuzat pe Zelenski că ar fi dictator și a sugerat în repetate rânduri, în mod fals, că Ucraina, nu Rusia, ar fi început războiul.

În acest context, diplomați europeni și unii membri ai Congresului american l-au avertizat pe Zelenski că o vizită la Washington nu este înțeleaptă. Dar Zelenski nu i-a ascultat. „A mers la Casa Albă cu ideea că ucrainenii au dreptate, că sunt victimele și că îi vor demonstra asta lui Trump. Nu a evaluat bine situația și a plătit un preț”, a declarat un diplomat european pentru CNN.

„Este încăpățânat și convins că știe cel mai bine. Desigur, fără această trăsătură nu ar fi ajuns unde este astăzi. Dar în unele negocieri acest lucru pur și simplu nu funcționează”, a adăugat diplomatul.

Întâlnirea dezastruoasă, transmisă în direct în întreaga lume, s-a încheiat cu Trump și vicepreședintele JD Vance acuzându-l pe Zelenski că nu dorește pacea și că nu este suficient de recunoscător.

Deși mulți oficiali au privit întâlnirea cu groază, în Ucraina ea i-a adus lui Zelenski aprecieri. Popularitatea sa a crescut, iar prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko, a declarat pentru CNN că a fost mândră de el în acea zi. „A apărat poziția poporului ucrainean”, a spus ea.

Nu toți au fost surprinși de comentariile lui Vance. Aliații europeni aveau deja experiență cu stilul direct al lui Zelenski. „Ucrainenii au fost mereu foarte insistenți și foarte direcți, cerând constant mai mult, mai ales la început”, a declarat diplomatul european.

În primele zile ale invaziei, în convorbirile cu alți lideri, Zelenski sărea peste formulele diplomatice obișnuite și trecea direct la solicitarea de arme suplimentare.

„Erau sub atac, luptau pentru viața lor și aveau nevoie de arme”, a spus diplomatul. „Acest lucru era bine înțeles în Europa, unde știam cu toții că luptă și pentru securitatea noastră. Dacă mergi la Kiev, vezi că nu e timp pentru mulțumiri, dar acest lucru este mult mai puțin clar dacă ești departe, la Casa Albă”.

De la întâlnirea tensionată din Biroul Oval, însă, Zelenski a găsit o modalitate de a comunica cu Trump, potrivit senatorului american Richard Blumenthal, un aliat apropiat al său.

„Cred că a fost extrem de abil și perspicace în relația cu această administrație”, a spus Blumenthal. „A învățat să fie ferm și hotărât, dar în același timp să arate apreciere pentru ceea ce face America. Și cred că este sincer în această privință”.

Un carusel politic

La patru ani de la începutul războiului, Zelenski se bucură încă de cote de popularitate la care mulți lideri doar visează. Deși au fluctuat, scăzând în timpul contraofensivelor nereușite și al scandalurilor de corupție, nu au coborât niciodată sub 52%, potrivit datelor Institutului Internațional de Sociologie din Kiev.

Când Zelenski a vizitat Praga anul trecut, fiecare minut din programul său era planificat cu meticulozitate. Nu era timp liber, până când cineva a menționat că în parlamentul ceh, la curățenie, lucrau mai multe femei ucrainene. Zelenski a decis că trebuie să le întâlnească.

Cehii i-au oferit o primire oficială impresionantă, dar fotografia care a definit vizita a fost cea în care era îmbrățișat de femeile zâmbitoare.

„Este foarte tipic pentru el. Se va certa mereu cu echipa de securitate pentru a permite oamenilor să se apropie. Crede că asta trebuie să facă”, a spus sociologul Volodimir Paniotto.

Totuși, imaginea sa de „om al poporului” a fost afectată în ultimul an, iar un scandal de corupție a fost deosebit de dăunător pentru un președinte ales cu promisiunea de a curăța politica. Protestele anti-guvernamentale din iulie anul trecut au fost urmate de critici din partea aliaților occidentali, inclusiv a Uniunii Europene, care a cerut implementarea unor măsuri ferme anticorupție pentru continuarea procesului de aderare, obligându-l pe Zelenski să își revizuiască planurile.

Scandalurile au afectat mai multe persoane din cercul său apropiat, inclusiv fostul partener de afaceri Timur Mindici și colaboratorul său apropiat Andrii Iermak, determinând unii observatori să se întrebe dacă Zelenski s-a bazat prea mult pe aliați controversați.

Deși Zelenski nu a fost implicat direct, un fost ambasador polonez a declarat că nu era sigur că va supraviețui politic scandalului legat de Iermak. „Am crezut că acesta este sfârșitul pentru el. Și după o lună, cu o echipă nouă instalată, a revenit”.

„Rămâne un om decent, indiferent prin ce a trecut”

Anii de presiune și suferință și-au pus vizibil amprenta asupra lui Zelenski. Chipul său dinainte de război, tânăr și ras, a fost înlocuit de riduri de îngrijorare și o barbă tot mai căruntă.

Bea multă cafea, fără zahăr, pentru a face față zilelor de lucru care încep între 3 și 4 dimineața, odată cu primele rapoarte de pe front. Soția sa a spus că, privindu-l, pare că războiul durează de mult mai mult de patru ani.

Ea a mărturisit că nu a existat niciun moment de fericire deplină de la începutul războiului. Bucuria se reduce la clipe scurte, precum momentul în care familia a adus acasă un cățel nou.

Litvin spune că Zelenski nu și-a pierdut simțul umorului și își găsește uneori timp pentru o carte sau un film, mai ales în călătoriile lungi cu trenul.

„Ceea ce admir la el este că, indiferent prin ce a trecut, rămâne un om decent. Îi tratează pe oameni mai bine decât îl tratează ei pe el”, a spus acesta.

Comediantul devenit președinte a supraviețuit până acum, în ciuda șanselor reduse. Însă situația este poate mai sumbră ca niciodată.

Ucrainenii îngheață în întuneric în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice. Apărarea de pe front rezistă, dar cu greu. Rusia avansează lent, cu pierderi uriașe.

Deși Zelenski și-a reparat relația cu Trump, nu a reușit să-l convingă să reia ajutorul militar american. În schimb, Trump continuă să îl preseze pentru negocieri care par tot mai dezavantajoase pentru Ucraina.

Majoritatea ucrainenilor se opun organizării de alegeri în timpul războiului sau chiar în cazul unui armistițiu temporar. „În ochii majorității, Zelenski este liderul care trebuie să ducă țara spre pace”, a spus Paniotto.

Când și cum se va întâmpla acest lucru rămâne neclar. Dar ministrul Andrii Sibiha și-a exprimat încrederea deplină în capacitatea lui Zelenski de a reuși: „Știe să reziste loviturilor”.