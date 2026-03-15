Israelienii recunosc supremația ucrainenilor în războiul contra dronelor iraniene: Netanyahu cere o întâlnire cu Zelenski

Dronă-interceptoare ucraineană, folosită la distrugerea altor drone. Foto: Profimedia Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe subiectul noilor drone interceptoare dezvoltate de Kiev în războiul contra Rusiei, informează Kyiv Independent.

Ambasadorul Ucrainei în Israel, Evghen Korniciuk, a confirmat publicației Ynet că ucrainenii au primit oficial această solicitare și că o întrevedere între Zelenski și Netanyahu va avea loc, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare.

De la începutul războiului din Iran, declanșat de atacurile americano-israeliene asupra regimului de la Teheran pe 28 februarie, Ucraina și-a manifestat disponibilitatea de a împărtăși din experiența dobândită în războiul cu drone, în cei 4 ani de conflict cu Rusia.

Ucraina dispune în prezent de una dintre cele mai bune expertize din lume în privinţa interceptării dronelor iraniene - și acum vrea să profite de această experiență.

„Partenerii noştri vin acum la noi, pentru ajutor”, declara Volodimir Zelenski în urmă cu o săptămână. „Au nevoie de expertiza noastră. Noi suntem deschiși. Dacă reprezentanții lor vor veni, le vom oferi expertiza noastră. Mai ales că există și o cerere din partea europenilor și a Statelor Unite”.

După mai bine de două săptămâni de la declanșarea războiului din Iran, regimul de la Teheran continuă să lovească Israelul și țările arabe din Orientul Mijlociu cu drone de atac: până acum, Iranul a lansat mii de drone kamikaze Shahed asupra acestor țări.

Deja țările arabe au cerut Kievului ajutorul în doborârea dronelor iraniene, după cum a dezvăluit chiar președintele Zelenski.

Ucraina a trimis deja experți militari în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, Zelenski a dezvăluit că Ucraina a desfășurat sisteme de drone interceptoare pentru protejarea unei baze militare americane din Iordania.