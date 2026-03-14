Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul

1 minut de citit Publicat la 20:00 14 Mar 2026 Modificat la 20:05 14 Mar 2026

Campania a inclus șapte foraje, dintre care cinci au identificat concentrații semnificative de antimoniu. Foto: Profimedia Images

Un proiect minier european din Slovacia anunță identificarea unor depozite importante de aur și antimoniu, considerat un metal strategic pentru industria militară și electronică. Probele au fost trimise spre analiză în laboratoare din România, care au confirmat prezența celor două metale.

Compania canadiană Military Metals Corp a anunțat într-un comunicat de presă rezultatele finale ale campaniei de foraje desfășurate în 2025 la proiectul Trojárová Antimoniu-Aur, deținut 100% de companie, situat în Slovacia. Scopul acestei campanii a fost confirmarea datelor istorice și sprijinirea evaluării resurselor minerale, estimată să fie finalizată până la sfârșitul primului trimestru din 2026.

Campania a inclus șapte foraje, dintre care cinci au identificat concentrații semnificative de antimoniu, iar patru au returnat cantități importante de aur. Rezultatele sunt consistente cu datele istorice și oferă o confirmare suplimentară a potențialului proiectului, susține compania.

În forajul 25-TVA-003, un interval de 4,5 metri a returnat o concentrație de 4,1% antimoniu, inclusiv 2,5 metri cu 7% antimoniu, la o adâncime de 117–121,6 metri.

Alte foraje au arătat concentrații de aur de până la 10,52 g/t pe intervale scurte și antimoniu de peste 9% pe segmente punctuale.

Probele prelevate din forajele proiectului Trojárová au fost transportate la laboratorul ALS din România, un laborator comercial independent, pentru analize geochimice, a mai precizat Military Metals Corp.

Antimoniu, un metal strategic pentru industria de apărare

Analizele au urmat protocoale standardizate de laborator, inclusiv controlul calității cu materiale de referință certificate și eșantioane duplicate, asigurând astfel precizia și fiabilitatea rezultatelor.

„Suntem mulțumiți de succesul primului nostru program de foraje la proiectul Trojárová. Rezultatele confirmă datele istorice și ne oferă încredere în completarea estimării resurselor minerale. Trojárová este un depozit de antimoniu de importanță strategică pentru Uniunea Europeană. În contextul provocărilor globale privind lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, antimoniul joacă un rol esențial în tehnologiile de apărare moderne – de la muniție și aliaje militare, la electronice avansate și sisteme ignifuge”, a precizat CEO-ul companiei, Scott Eldridge.

Proiectul Trojárová, cu un total de 70 de foraje realizate până acum, este considerat un punct strategic pentru producția europeană de antimoniu, metal esențial pentru securitatea națională și industria de apărare.

De asemenea, antimoniul are un rol important în electronica de înaltă performanță, intrând în semiconductori, LED-uri și circuite speciale. Datorită acestor proprietăți și a aplicării în aliaje pentru echipamente militare, antimoniul este considerat un metal strategic.