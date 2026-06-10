O „aerotropolă” este construită de Arabia Saudită în deșert. Când va fi gata și cum va arăta aeroportul-oraș King Salman din Riad

Aeroportul Internațional King Salman din Riad, Arabia Saudită - proiect. Sursa foto: Foster + Partners

Arabia Saudită continuă să avanseze cu unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din lume: King Salman International Airport (KSIA), viitorul oraș-aeroport al capitalei Riad. Anunțat oficial în noiembrie 2022 de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, proiectul este conceput pentru a deveni unul dintre cele mai mari și mai sustenabile aeroporturi de pe planetă, reprezentând o componentă-cheie a strategiei Vision 2030 prin care regatul urmărește să își diversifice economia și să își consolideze poziția de centru global pentru transport, turism și afaceri.

În luna aprilie a acestui an, pe pagina oficială de X a aeroportului a fost publicat un clip video care prezintă șantierul și stadiul actual al lucrărilor, oferind o imagine asupra dimensiunii impresionante a proiectului aflat în construcție în deșertul din apropierea capitalei saudite.

في #مطار_الملك_سلمان_الدولي، كل خطوة في الموقع تقربنا من إعادة تعريف تجربة السفر. pic.twitter.com/oXMCMYi4IM — King Salman International Airport (@KSIA) April 6, 2026

Masterplanul aeroportului a fost realizat de celebra firmă britanică de arhitectură Foster + Partners, fondată de Norman Foster, câștigătoarea competiției internaționale de design. Conform planurilor prezentate, noul aeroport va ocupa o suprafață de aproximativ 57 de kilometri pătrați și va include șase piste paralele, precum și terminalele existente ale actualului Aeroport Internațional King Khalid.

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„Aerotropolă” cu 12 kilometri pătrați de zone rezidențiale și recreative

Proiectul depășește însă conceptul tradițional de aeroport. În jurul infrastructurii aeronautice va fi dezvoltată o adevărată „aerotropolă”, care va integra aproximativ 12 kilometri pătrați de zone rezidențiale și recreative, spații comerciale, facilități logistice și servicii de suport pentru aeroport.

Autoritățile saudite susțin că experiența pasagerilor, eficiența operațională și inovația tehnologică vor reprezenta elementele centrale ale noului complex.

A complete private aviation experience ?

At #KSIA, the experience extends beyond the passenger journey. pic.twitter.com/axwtilP0kz — King Salman International Airport (@KSIA) May 12, 2026

Dimensiunile proiectului sunt pe măsura ambițiilor regatului. Aeroportul este proiectat să deservească până la 120 de milioane de pasageri anual până în 2030 și până la 185 de milioane de pasageri până în 2050.

În același timp, traficul aerian din Arabia Saudită ar urma să crească de la aproximativ 211.000 de zboruri pe an la peste un milion de zboruri anual. Capacitatea de procesare a mărfurilor este estimată la 3,5 milioane de tone până în 2050.

Sustenabilitatea reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai proiectului. Aeroportul este proiectat pentru a obține certificarea LEED Platinum, unul dintre cele mai înalte standarde internaționale pentru clădiri verzi. Potrivit autorităților saudite, infrastructura va fi alimentată cu energie regenerabilă și va integra tehnologii de ultimă generație menite să reducă impactul asupra mediului.

Aeroportul ar urma să genereze peste 100.000 de noi locuri de muncă directe și indirecte

Importanța economică a proiectului este considerabilă. Estimările oficiale arată că King Salman International Airport va contribui anual cu aproximativ 27 de miliarde de riali saudiți (circa 7,2 miliarde de dolari) la produsul intern brut non-petrolier al Arabiei Saudite și va genera aproximativ 103.000 de locuri de muncă directe și indirecte.

Noul aeroport este gândit și ca poartă principală de acces către marile proiecte dezvoltate în jurul capitalei, inclusiv Diriyah Gate, King Salman Park, Sports Boulevard și Qiddiya. De asemenea, autoritățile saudite au anunțat că viitoarea Expo 2030 de la Riad va fi amplasată în apropierea aeroportului, facilitând accesul vizitatorilor prin intermediul rețelei de metrou a orașului.

Prin dezvoltarea King Salman International Airport, Arabia Saudită urmărește să transforme Rid într-unul dintre cele mai importante centre economice și logistice ale lumii. Autoritățile estimează că populația capitalei va ajunge la 15-20 de milioane de locuitori până în 2030, iar noul aeroport este văzut drept infrastructura esențială care va susține această creștere și va conecta regatul cu principalele piețe internaționale.

Odată finalizat, King Salman International Airport nu va fi doar unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, ci și un simbol al transformării economice și urbane prin care trece Arabia Saudită în încercarea de a-și reduce dependența de petrol și de a deveni un actor global major în domeniul transporturilor și turismului.